Innovation

Le fonds viendra compléter la franchise Elevation, mise en place à la suite de la levée réussie d’un premier fonds PERE value add, clôturé à un plafond fixe de 700 millions d’euros en février 2020.

Le fonds vise à offrir aux investisseurs deux sources de performance : un rendement stable issu de revenus locatifs liés à l’indice des prix à la consommation (IPC), fournissant ainsi une protection partielle contre l’inflation, et une plus-value provenant de la gestion et de la valorisation des actifs.

L’approche d’investissement exploite trois grands moteurs de croissance, catalyseurs du changement au sein de l’immobilier dans un environnement post-pandémie, à savoir la durabilité, le bien-être et la technologie.

Dans un monde où l’attention se concentre sur le défi de l’urgence climatique, l’un des objectifs de Pictet Elevation Core Plus consiste à améliorer la durabilité des biens immobiliers existants, réduisant ainsi leur empreinte environnementale. Evaluée à l’aide de notre cadre exclusif, cette approche de la conception et de l’exploitation des biens immobiliers améliore également, nous en sommes convaincus, le rendement pour les investisseurs.

Le fonds investira principalement dans des immeubles d’habitation et de bureaux de haute qualité au sein des grandes villes d’Europe occidentale, dans des actifs caractérisés par leur situation particulière et dans des secteurs tels que la logistique du « dernier kilomètre », où la demande a explosé pendant la pandémie, l’e-commerce s’étant étendu à de nouveaux types de clients et domaines tels que la livraison dans l’heure.

Le fonds sera géré par une équipe placée sous la direction de Zsolt Kohalmi et composée de 11 personnes, dont les membres seniors cumulent 116 années d’expérience en matière d’investissement et 35,5 milliards d’euros de transactions immobilières.

Zsolt Kohalmi, responsable de l’immobilier et co-CEO de Pictet Alternative Advisors, déclare : « La pandémie a accéléré l’évolution de notre façon de vivre, de travailler, de faire nos courses et de passer nos loisirs, dans un contexte où la demande pour des bâtiments plus efficients et respectueux de l’environnement augmente à un rythme sans précédent. Les locataires exigent toujours plus de flexibilité, en mettant l’accent sur un mode de vie plus sain et des services à la demande, ce qui justifie une plus-value pour les bâtiments durables. Nous concentrerons nos investissements sur des biens immobiliers de la « nouvelle économie », afin de créer un impact positif et de récolter les fruits de cette évolution de la demande vers un avenir plus durable. »

Le produit, qui revêt la forme d’une SICAV S.A. Partie II de droit luxembourgeois, bénéficie du label European Long-Term Investment Fund (ELTIF). Le fonds comprend des compartiments à capital engagé ou à capital versé, ainsi que des compartiments à distribution ou à capitalisation. Il relèvera de l’article 8 du règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). La souscription minimale s’élève à 20 000 euros dans la classe d’actions destinée aux investisseurs particuliers (classe d’actions R).

Charles Foucard, CFO et responsable de la stratégie de développement chez Pictet Alternative Advisors, ajoute : « Dans le cadre du développement de cette stratégie, nous avons accordé une importance fondamentale à la structuration du fonds. Il a été conçu pour une clientèle tant institutionnelle que privée. Grâce au label ELTIF, il permettra pour la première fois à des clients européens non professionnels d’investir dans un fonds fermé de private equity immobilier. »

Le fonds n’offre pas de garantie du capital et pourrait entraîner une perte financière partielle ou totale. Les performances futures sont soumises à une imposition, qui dépend de la situation personnelle de chaque investisseur et qui est susceptible d’évoluer ultérieurement.

Le produit, considéré comme illiquide, devrait intéresser les investisseurs éligibles prêts à accepter un risque de 6 sur 7, soit la deuxième catégorie de risque la plus élevée. La SICAV ELTIF Pictet Real Estate Capital Elevation Core Plus vise à fournir une performance de l’ordre d’environ 5% (nette de frais).

Ce document constitue une communication marketing. Veuillez consulter le prospectus du fonds d’investissement alternatif (AIF) et le document d’informations clés avant de prendre toute décision définitive d’investissement.