Innovation

Pictet Asset Management (Pictet AM) élargit son éventail de stratégies thématiques gérées activement [1] qui représentent USD 53 milliards d’actifs sous gestion [2], en lançant Pictet-Human. Domicilié au Luxembourg et conforme à la directive UCITS (OPCVM), ce nouveau fonds cherche à tirer profit du potentiel de croissance caractérisant les services aux consommateurs axés sur l’amélioration du bien-être individuel et collectif.

La stratégie thématique Pictet-Human investit dans des actions mondiales.

Elle se concentre sur les services conçus pour faciliter notre adaptation aux évolutions démographiques et technologiques qui transforment en profondeur nos modes de vie, telles que la précarisation de l’emploi, la fondation plus tardive d’une famille, l’allongement de l’espérance de vie et le développement des activités en ligne (divertissements, sports et rencontres).

« L’homme du XXIe siècle vit plus longtemps et en meilleure santé. Il cultive son bien-être physique et psychologique par l’acquisition de connaissances, l’attention à soi et aux autres, et la pratique de loisirs. Les services qui contribuent à l’atteinte de ce bien-être devraient offrir durablement des opportunités d’investissement, en raison des modèles de revenus prévisibles et récurrents sur lesquels ils reposent. Ils nous permettent de mener une existence plus épanouissante », explique Alice de Lamaze, gérante principale du fonds.

Dans le même temps, les individus ont de plus en plus recours à des entreprises privées pour bénéficier de services de meilleure qualité, plus pratiques ou plus innovants.

« Les efforts de recherche constants de nos spécialistes jouent un rôle clé dans notre capacité à détecter et à analyser les mégatendances qui sous-tendent les thèmes d’investissement à long terme les plus porteurs », souligne Hans Peter Portner, Head of Thematic Equities. Le progrès technologique et la commercialisation de nouveaux services, comme le soutien scolaire ou le streaming, qui acquièrent le statut de services essentiels, sont des tendances lourdes favorisant une réorientation de la consommation discrétionnaire.

L’univers d’investissement du fonds comprend trois segments principaux.

Formation : entreprises présentes sur le marché de la formation tout au long de la vie, dans des domaines allant de l’éducation de la petite enfance au perfectionnement professionnel en passant par les technologies éducatives.

Soins et soutien : entreprises proposant des services utiles aux familles, aux proches aidants, aux animaux de compagnie et, plus largement, à la collectivité.

Loisirs : entreprises permettant aux consommateurs de vivre des expériences dans les domaines du divertissement, des voyages, de la gastronomie ou de la culture.

Avec l’aide de Marien-Baptiste Pouyat, gérant d’investissement, et de Gillian Diesen, spécialiste produits, Alice de Lamaze met en œuvre un processus de gestion active commun à l’ensemble des stratégies thématiques de Pictet AM, qui consiste à construire un portefeuille composé de sociétés offrant une exposition importante au thème concerné et sélectionnées sur la base de convictions fortes.

Pour l’heure, la distribution du fonds est autorisée dans les pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Italie, Irlande, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni et Suède.

Codes ISIN

Pictet-Human I EUR ISIN : LU2247920007