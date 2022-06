Innovation

Domicilié au Luxembourg et conforme à la directive UCITS, ce fonds vise à identifier les sociétés qui proposent des produits et services en adéquation avec les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, s’efforcent d’adapter leurs produits et services en fonction de ces objectifs ou sont susceptibles de le faire grâce à l’engagement ciblé de l’équipe d’investissement de Pictet AM. Ces efforts d’alignement sur les ODD sont au cœur de l’approche de Pictet AM en matière de changement positif et justifient la classification du fonds dans les produits relevant de l’article 8 du règlement SFDR.

Evgenia Molotova, co-gérante principale du fonds : « Notre but est de créer un portefeuille concentré, composé de sociétés dotées d’une solide assise financière, participant aux efforts déployés à l’échelle mondiale pour atteindre les objectifs de développement durable et susceptibles de surperformer le marché élargi. »

A l’heure de la transition vers un avenir plus durable, les entreprises qui offrent des produits et services compatibles avec les ODD profiteront sur la durée de performances cumulées supérieures, tandis que les sociétés ayant amorcé un processus de mise en adéquation, par le biais d’engagements ciblés, bénéficieront de performances supérieures et de revalorisations.

La mesurabilité constitue l’élément phare de la stratégie et selon Yuko Takano, co-gérant principal : « Investir dans des sociétés qui viennent d’amorcer un processus de transition visant à améliorer leur impact requiert un reporting transparent, ainsi que des engagements actifs et ciblés, l’équipe d’investissement cherchant à démontrer et à encourager le changement positif choisi comme stratégie. »

Pour évaluer l’alignement des produits et services des sociétés sur les ODD des Nations Unies, l’équipe d’investissement s’appuie sur un outil innovant de traitement automatique du langage naturel (Natural Language Processing/NLP), développé en interne.

Cet outil systématique examine les alignements positifs et négatifs pour chaque ODD au regard des conclusions d’une vaste base de données issue de recherches universitaires. Il met en lumière les points faibles et domaines d’amélioration potentiels, même dans le cas de sociétés présentant un alignement positif.

Evgenia Molotova et Yuko Takano seront soutenus par Peter Rawlence, gérant, ainsi que par Duncan Downes et Adam Johnson, chargés de relation.

Le fonds est actuellement autorisé à la vente en Allemagne, en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Espagne, en Finlande, en France, en Irlande, en Italie (investisseurs professionnels uniquement), au Liechtenstein, en Norvège, aux Pays-Bas, au Portugal, au Royaume-Uni, en Suède et en Suisse.

Codes ISIN

Pictet-Positive Change-I EUR : LU2478778355

Pictet-Positive Change-P EUR : LU2478778868