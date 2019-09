Innovation

Pictet Asset Management annonce le lancement du fonds Pictet Sustainable Emerging Debt Blend le 25 septembre 2019.

Ce nouveau fonds investit dans des obligations émergentes libellées en monnaies fortes et en monnaies locales. Il vise à générer un rendement (avant frais et commissions) supérieur de 2% à un indice de référence sur mesure composé à parts égales des indices JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified et JP Morgan ESG EMBI Global Diversified.

Sa gestion est assurée par Mary-Therese Barton, Head of Emerging Market Debt, et son équipe, qui comprend 21 spécialistes de la dette émergente basés à Londres et à Singapour. Pictet gère depuis 2010 des portefeuilles obligataires investissant dans des titres libellés aussi bien en monnaies fortes qu’en monnaies locales, mais c’est la première fois qu’une telle stratégie est proposée sous la forme d’un fonds de placement conforme à la directive UCITS (OPCVM), domicilié au Luxembourg.

L’équipe de gestion a noué un partenariat avec EMpower, fondation d’utilité publique axée sur les pays émergents, en vue de soumettre ces derniers à une analyse ESG (fondée sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) encore plus poussée. Pictet Asset Management intégrera dans son approche en matière d’investissement les données collectées par EMpower et son réseau, et particulièrement les pays où des programmes visant à favoriser les progrès sociaux sont mis en œuvre. Le but est de faciliter le dialogue avec les institutions politiques et les banques centrales.

Le fonds Pictet-Sustainable Emerging Debt Blend offre une liquidité quotidienne et une valeur nette d’inventaire calculée chaque jour ouvrable.

« Le lancement d’un fonds durable en dette émergente constitue une étape logique dans l’évolution de notre gamme de fonds durables, qui ne cesse de s’élargir », souligne Raymond Sagayam, responsable de la gestion obligataire. « La stratégie proposée permet aux investisseurs non seulement de bénéficier de notre expérience dans le segment de la dette émergente, mais aussi d’avoir accès à notre plateforme d’investissement durable, créée il y a plusieurs années déjà. »