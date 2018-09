Pictet Asset Management élargit sa gamme de stratégies thématiques de gestion active, représentant USD 42 milliards d’actifs gérés [1] . Conforme à la directive UCITS (OPCVM), le fonds Pictet-SmartCity cherche à tirer profit du fort potentiel de croissance caractérisant les sociétés qui trouvent des solutions intelligentes aux défis liés à l’accélération de l’urbanisation.

L’objectif de la stratégie en actions thématiques Pictet-SmartCity est d’exploiter les opportunités créées par les tendances de fond stimulant l’urbanisation. Elle vise un accroissement à long terme du capital en investissant à l’échelle mondiale dans des sociétés qui participent à l’émergence des villes du futur.

Ces entreprises exercent pour la plupart leurs activités dans des domaines comme la mobilité et les transports, les infrastructures, l’immobilier, la gestion durable des ressources, ainsi que les technologies génériques et les services favorisant l’amélioration de l’environnement urbain.

Une « smart city » est ainsi décrite pour sa capacité de collecter, d’agréger et d’analyser des données en vue de répondre aux défis qu’elle engendre (pollution, criminalité, maladies, etc.). Elle s’emploie en outre à améliorer le bien-être (psychologique, physique et économique) de ses habitants. L’innovation, la technologie, la croissance économique, la prospérité et l’empreinte écologique jouent de ce fait un rôle important dans le développement d’une « smart city ».

L’univers d’investissement du fonds comprend trois segments principaux :

1. « Building the city » – entreprises participant à la conception, à la planification et à la construction des villes du futur avec un objectif d’efficacité ;

2. « Running the city » – entreprises fournissant des infrastructures et des services indispensables au fonctionnement quotidien des villes et tournées vers le développement durable ;

3. « Living the city » – entreprises proposant dans des domaines comme le logement, le travail et les loisirs des services et des solutions adaptés à l’existence en milieu urbain au XXIe siècle.

Ivo Weinöhrl, senior Investment Manager, assure la gestion du fonds, secondé par Lucia Macaccaro, gérante d’investissement. L’équipe adoptera le processus de gestion active appliqué à l’ensemble des stratégies thématiques de Pictet Asset Management, soit avec un portefeuille composé de sociétés offrant une exposition importante au thème concerné.

« Pour gérer l’accroissement rapide de leur population et réduire leur impact environnemental, les villes doivent s’adapter. Leur transformation crée de très nombreuses opportunités d’investissement pour nos clients », souligne Ivo Weinöhrl. « Nous sommes convaincus que la dernière-née des stratégies thématiques constitue une solution d’investissement originale, portée par des tendances fortes et durables : l’évolution démographique, la croissance économique, le développement durable et les progrès technologiques. »