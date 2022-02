Innovation

Palatine Asset Management lance Palatine France Emploi Durable, SICAV thématique investie en actions françaises et entièrement dédiée au critère de responsabilité sociale

Avec Palatine France Emploi Durable, la société de gestion filiale de la Banque Palatine poursuit le renforcement de sa stratégie d’investissement responsable avec une suite de fonds thématiques couvrant désormais l’ensemble des critères ESG : environnement (Palatine Planète), social (Palatine France Emploi Durable) et Gouvernance (Palatine Entreprises Familiales).

Michel Escalera, Directeur Général de Palatine Asset Management, déclare : « Il était essentiel pour Palatine AM de lancer ce fond sur la thématique majeure de l’emploi durable. Pour répondre le plus qualitativement aux préoccupations de nos clients soucieux d’être les plus responsables dans leurs investissements, nous avons mis en place une grille de sélection des plus rigoureuses. Nous axons notre approche sur un dialogue constructif avec les entreprises insistant non seulement sur leur engagement mais également sur leur capacité à générer et maintenir un niveau de résultats exemplaires. Cette démarche, combinée en dernier lieu à une analyse fondamentale de leurs perspectives financières, devrait permettre de donner davantage de sens et de la durabilité aux investissements, tout en constituant un levier efficace de performance à long-terme. »

Palatine France Emploi Durable est une SICAV d’actions françaises de toutes tailles de capitalisation boursière qui vise à offrir à ses souscripteurs une performance nette de frais supérieure à son indice de référence, l’indice SBF 120, sur un horizon minimum de placement de 5 ans. France Emploi Durable respecte un processus d’investissement rigoureux structuré autour de trois niveaux de sélection :

Une première approche ESG dans l’objectif d’une labélisation ISR en partenariat avec la société de notation extra-financière V-E (Vigeo), qui procède pour chaque entreprise à une analyse de son engagement : politique sociale, protection de l’environnement, relations client-fournisseur, politique managériale, relations avec la société civile et respect des droits humains ;

Ensuite, une approche thématique en partenariat avec la société de notation extra-financière Humpact spécialisée sur l’emploi, qui compare les entreprises sur leur engagement et résultats autour des critères suivants : création nette d’emploi en France, emploi pour les jeunes, maintien des seniors et intégration des personnes en situation de handicap (PSH), parité hommes-femmes, qualité d’emploi, partage des valeurs, transparence des données des informations, engagement sur les Objectifs de Développement Durables (ODD), diversité des collaborateurs, politiques d’achats responsables ;

Enfin, une approche fondamentale reposant sur une analyse des critères qualitatifs (stratégie, management, …) et quantitatifs (rations financiers, valorisation, …) des entreprises.

Les entreprises éligibles pour intégrer Palatine France Emploi Durable obtiendront des scores indépendants et combinés respectant des seuils de notation discrétionnaires définis au sein de Palatine AM et supérieurs à leur univers d’investissement.