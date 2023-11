Innovation

Après une année 2022 qui a vu le rendement des obligations d’État se tendre fortement, la classe obligataire retrouve des couleurs en 2023. Le marché, en phase de stabilisation, affiche des rendements au plus haut. Poussé par une inflation galopante, le cycle de hausse de taux engagé par la Banque centrale européenne a porté le taux de dépôt à 4% au mois de septembre, du jamais vu depuis 10 ans.

C’est dans ce contexte que Palatine Asset Management lance Palatine Ambition Rendement 2026, une stratégie crédit fondée sur une allocation mixte combinant obligations dites « haute qualité de crédit » (Investment Grade) et obligations dites « spéculatives » (High Yield). Avec un horizon de placement de 3 ans, le fonds permet de profiter d’une courbe de taux favorable sur les maturités courtes et ainsi de bénéficier d’un rendement potentiel attractif à moyen terme.

« Palatine Ambition Rendement 2026 intègre des critères ESG conformément à nos engagements et à nos convictions d’investissement. Ce nouveau fonds obligataire permet aux porteurs d’obtenir et de sécuriser un rendement prévisible avec un risque crédit contenu, dans un contexte de marché offrant des niveaux de rendement potentiel inédits. De plus, notre stratégie de gestion centrée sur la recherche de solutions d’investissement durables, permet d’adopter une approche holistique du risque » souligne Michel Escalera, directeur général de Palatine Asset Management.

Une stratégie « buy and hold » pour un fonds diversifié offrant des rendements attractifs

Le fonds investira majoritairement sur des obligations libellées en euros dites « haute qualité de crédit » (Investment Grade) et pourra également investir jusqu’à 50% de son actif en obligations dites « spéculatives » (High Yield) de notation minimale B- (agence S&P) lors de l’achat des titres, afin de dynamiser le rendement.

Le taux de rendement cible à l’échéance serait compris entre 4,39% et 4,59% annualisés (nets de frais de gestion) sur les données estimées début octobre. Il constitue un point d’entrée attractif pour une durée de portage relativement courte de 3 ans. La souscription est ouverte jusqu’au 23 novembre 2023.

Ce fonds est disponible en tant qu’unité de compte au sein de contrats d’assurance vie, permettant ainsi de diversifier son allocation et de chercher un potentiel surplus de performance par rapport au traditionnel fonds en euros.