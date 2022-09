Innovation

Ostrum Asset Management (Ostrum AM) lance Ostrum Global Sustainable Transition Bonds, le premier fonds obligataire investi dans un univers monde sur le thème de la Transition Juste. Classé Article 9 (réglementation SFDR) et conforme aux directives du label Greenfin, le fonds s’adresse à tous les investisseurs...

Nathalie Beauvir-Rodes, Responsable analyse et recherche obligations durables ajoute : « Avec une approche holistique et inclusive du développement durable, le thème de la Transition Juste permet une sélection des meilleurs projets économiques, contributifs de la transition écologique tant sur le plan environnemental que social. »

Pour parer aux urgences environnementales, les gouvernements et les entreprises doivent opérer une Transition Juste, c’est à dire une transition vers un monde bas-carbone, respectueuse de l’environnement et de la biodiversité, tout en étant inclusive d’un point de vue social et des territoires. Parmi les leaders européens en obligations durables [ 4 ], Ostrum AM est convaincue du rôle majeur à jouer de la finance dans cette transition, aussi pour participer à ces changements fondamentaux, elle lance sa stratégie obligataire dédiée à la Transition Juste.

Ostrum Asset Management (Ostrum AM), un affilié de Natixis Investment Managers, lance Ostrum Global Sustainable Transition Bonds [ 1 ], le premier fonds obligataire investi dans un univers monde sur le thème de la Transition Juste. Classé Article 9 (réglementation SFDR [ 2 ]) et conforme aux directives du label Greenfin [ 3 ], le fonds s’adresse à tous les investisseurs, qu’ils soient institutionnels pour réaliser leurs engagements en adéquation avec leur propre politique RSE, ou particuliers désireux de donner du sens à leur épargne.

Notes

[1] Se référer ci-dessous pour avoir plus d’informations sur le fonds : risques du fonds, agrément, société de gestion, etc….

[2] Les fonds article 9 SFDR ont pour objectif l’investissement durable

[3] L’ensemble des instruments investis devront respecter les exclusions définies par le label GREENFIN relatives à l’ensemble de la chaîne de valeur des combustibles fossiles et de l’ensemble de la filière nucléaire et disponibles sur le site du Ministère de la Transition Ecologique (https://www.ecologie.gouv.fr/). Le Label GREEFIN a été créé par le ministère de la Transition Ecologique, le label GREENFIN garantit la qualité verte des fonds d’investissement et s’adresse aux acteurs financiers qui agissent au service du bien commun grâce à des pratiques transparentes et durables. Le label a la particularité d’exclure les fonds qui investissent dans des entreprises opérant dans le secteur nucléaire et les énergies fossiles.

[4] Source Ostrum AM à fin juin 2022, Ostrum AM gère plus de 23 milliards d’encours en obligations durables.