Innovation

Ostrum Asset Management (Ostrum AM), affilié de Natixis Investment Managers, lance Ostrum SRI Crossover 2026, un Fonds Commun de Placement obligataire crédit ISR [1] avec une maturité de 4 ans, investi à part égale sur des obligations Investment Grade et High Yield de qualité, pour profiter de l’attractivité retrouvée du marché du crédit. Destiné aux investisseurs institutionnels, aux CGPI (Conseillers de Gestion en Patrimoine Indépendants) et aux particuliers des réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne, Ostrum SRI Crossover 2026 est ouvert à la souscription jusqu’au 25 mai 2023.

Un univers unique combinant crédits Investment Grade et High Yield de qualité

Ostrum SRI Crossover 2026 est un fonds à maturité à l’univers d’investissement unique, dit crossover, qui combine investissement sur le crédit Investment Grade (investissable) et High Yield (haut rendement). Pour bénéficier d’un marché du crédit de nouveau attractif offrant un rendement potentiel de 4% sur l’Investment Grade et de 7% sur le High Yield, Ostrum SRI Crossover 2026 investit exclusivement dans des obligations dont la notation est comprise entre BBB+ et B, et qui possèdent une maturité inférieure ou égale au 31 décembre 2026. Le portefeuille est concentré sur environ 40 émetteurs européens, de divers secteurs à fort potentiel de croissance : cycliques, bancaires, immobilier, etc.

Philippe Berthelot, Directeur gestion crédit et monétaire chez Ostrum AM, déclare : « Alors que les taux et la volatilité devraient continuer de peser sur les marchés en 2023, nous lançons le fonds Ostrum SRI Crossover 2026 pour offrir à nos clients un produit peu sensible aux taux, capable de saisir les opportunités du marché du crédit, tout en alliant rendement potentiel et durabilité. »

Le savoir-faire d’un leader de la gestion obligataire HTM en Europe

Parmi les leaders de la gestion obligataire Hold to Maturity (HTM) en Europe [2] avec 4,1 milliards d’encours sous gestion et une large gamme de 13 fonds, Ostrum AM offre des solutions HTM pour tous les investisseurs. Les obligations HTM crossover offrent de multiples atouts : une visibilité sur le rendement cible [3] dès le lancement, une sensibilité aux taux et à la volatilité qui diminue à l’approche de la maturité finale, et enfin, un univers crossover qui offre un rendement potentiel attractif, tout en gardant une bonne qualité de crédit. La gestion active du fonds permet également d’optimiser l’enveloppe des risques et de saisir de nouvelles opportunités d’investissement potentielles. Ostrum SRI Crossover 2026 est géré par Arnaud Colombel et Emilie Huot, un binôme de gérants avec près de 20 ans d’expérience dans le crédit, soutenu par l’une des plus importantes équipes de recherche crédit interne en Europe [4].

Une approche responsable des investissements

Classé Article 8 [5], le fonds Ostrum SRI Crossover 2026 bénéficie de l’approche responsable d’Ostrum AM qui se décline sur trois axes : l’intégration pour chaque émetteur des critères ESG [6] et éléments extra-financiers considérés comme « matériels » [7] ; l’engagement au travers d’un dialogue continue avec les émetteurs et l’application de politiques sectorielles et d’exclusions strictes.