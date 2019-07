Innovation

Cette stratégie consiste en une approche systématique multifactorielle offrant une sélection dynamique d’actions au sein d’un univers d’actions américaines de larges, moyennes et plus petites capitalisations, tout en tenant compte de leurs caractéristiques ESG (Environnement, Social, Gouvernance) et de leur empreinte carbone.

Selon Bruno Poulin, Président d’Ossiam, ce nouvel ETF « tire profit de la recherche académique qui soutient les facteurs actions comme outil générateur d’alpha à long terme. Nous pensons qu’une approche statique de l’investissement factoriel est inefficace. Notre approche dynamique reconnaît l’existence de la complémentarité des facteurs à la fois au niveau du secteur et au niveau des actions, dans des conditions de marché différentes. Fondée sur des bases académiques solides et tenant compte des principes ESG, la stratégie vise à fournir une surperformance à long terme avec un risque de tracking error limité. »

Dans un premier temps, il s’agit de sélectionner 80% des actions les mieux notées selon leurs critères ESG parmi un panier de valeurs américaines, l’univers de référence. Plusieurs filtres normatifs sont ensuite appliqués afin d’exclure les sociétés qui rentrent dans une ou plusieurs catégories suivantes : elles font l’objet d’une controverse grave, sont impliquées dans des activités d’armement controversées, ont une part substantielle de leur activité dans les industries du tabac ou du charbon, sont en infraction avec au moins un des dix principes du Pacte mondial de l’ONU, réalisent plus de 20% de leur production en ayant recours aux centrales à charbon.

Cet univers de valeurs est ensuite utilisé pour construire deux sous-portefeuilles distincts qui sont investis à parts égales :

un portefeuille de facteurs agissant au niveau des actions

Les actions sont sélectionnées de manière individuelle en fonction de leur sensibilité aux facteurs standards ( value, momentum, size et volatility ) [1] tout en minimisant leur empreinte carbone. Celles qui présentent les expositions les plus élevées à ces facteurs multiples sont retenues.

un portefeuille de facteurs agissant au niveau des secteurs

Au niveau des secteurs, la stratégie exploite les facteurs de value et de momentum. Les pondérations de référence des secteurs sont ajustées en fonction de l’exposition de ces secteurs à ces deux facteurs tout en réduisant leur empreinte carbone totale de 40 % par rapport aux mêmes secteurs dans l’univers de référence.

L’ETF est également coté à la bourse allemande Deutsche Börse Xetra et à la bourse de Londres. L’Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF 1A (EUR) (ISIN : IE00BJBLDK52 ; ticker : OUFE IM et OUFE GY) sera traité en Euro. Le fonds dispose également d’une part en USD (ISIN : IE00BJBLDJ48). Le TER du fonds est de 0,45%.