Innovation

Ossiam, société de gestion spécialiste du smart beta et filiale de Natixis Investment Managers, annonce l’enregistrement en France d’un nouvel ETF conçu pour profiter de la pentification de la courbe des taux d’intérêt américains, l’ETF Ossiam US Steepener.

L’écart de rendement entre les taux longs et les taux courts outre-Atlantique est aujourd’hui à son niveau le plus faible depuis plus de 10 ans. Dans ce contexte, l’ETF Ossiam US Steepener qui réplique la performance, à la hausse comme à la baisse, de l’indice Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 (« l’Indice »), vise à profiter d’une éventuelle pentification de la courbe des taux d’intérêt américains.

L’Indice reflète la valorisation d’une position acheteuse de contrats à terme sur des obligations du Trésor américain de maturités courtes (2 et 5 ans) et une position vendeuse de contrats à terme sur des obligations du Trésor américain de maturités longues (10 et 30 ans).

La duration de la stratégie est proche de zéro pour limiter l’influence du niveau absolu des taux d’intérêt américains.

« Nous avons lancé cet ETF à un moment où l’aplatissement de la courbe des taux n’a jamais été aussi marqué depuis 2007. De plus en plus d’investisseurs anticipent un mouvement de pentification », commente Bruno Poulin, Président d’Ossiam. « Avec cette nouvelle offre, Ossiam permet aux investisseurs de prendre une exposition sur les rendements américains en anticipation d’une pentification de la courbe des taux d’intérêt. »

Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) est côté en euro sur Deutsche Börse Xetra (ISIN : LU1965301184). Il est enregistré en France depuis le 7 octobre 2019.

Le TER du fonds est de 0,30%.