Innovation

Les métaux industriels devraient en effet voir leur demande très fortement augmenter dans les années à venir compte tenu des besoins qui vont changer d‘échelle si l’on veut réaliser la transition énergétique.

Rappelons que ces métaux sont utilisés dans les technologies bas carbone, la fabrication d’éoliennes, de panneaux solaires, de batteries électriques, le déploiement des infrastructures associées, dans les secteurs de l’énergie, des transports, de la construction et des bâtiments, des machines, du matériel dans le secteur de la santé qui devraient connaître une révolution dans les dix prochaines années.

Or, les réserves ne pourront pas aisément suivre le rythme de la demande nécessaires à ce bouleversement. Les cours devraient inévitablement monter et notamment pour stimuler l’ouverture et l’exploitation de mines nécessaires à l’approvisionnement en métaux.

Le marché des métaux pourrait alors présenter un potentiel rare en termes de performance.

Le fonds OFI Financial Investment - Energy Strategic Metals (SICAV de droit français, agréée par l’AMF) offre une exposition aux marchés des métaux non pas en in- vestissant directement dans les actifs réels mais grâce à la réplication synthétique d’un indice, développé par l’équipe de gestion et coté indépendamment par la société Solactive, reflétant le cours des principaux métaux à usages industriel : le cuivre, l’argent, le nickel, le palladium, le platine, l’or, l’aluminium, le zinc, le plomb.

Ce fonds UCITS V est proposé aux investisseurs institutionnels et particuliers, en France et en Europe, notamment en Allemagne, Autriche, Espagne, Italie et Portugal.

Il offre une valeur liquidative quotidienne. Sa durée de placement recommandée est de 5 ans minimum.