Innovation

Si cette offre de solutions d’investissement responsable s’adresse aux investisseurs soucieux d’intégrer les enjeux du développement durable dans leurs placements, la gamme Act4 vise spécifiquement à générer, à travers les stratégies mises en œuvre et les investissements, à la fois un impact positif et mesurable sur l’environnement et/ou la société, et une performance financière.

À la fin du 1er trimestre 2020, la gamme Act4 regroupera trois stratégies à impact :

une stratégie axée sur le social, avec la prise en compte de la dimension humaine dans l’entreprise et sur toute la chaîne des parties prenantes (clients, fournisseurs), comme moteur d’impact social positif et de performance ;

une stratégie axée sur l’environnement avec pour objectif d’investir dans les entreprises apportant concrètement des solutions vertes et contribuant à réduire les émissions carbone au bénéfice de la transition énergétique et écologique ;

une stratégie axée à la fois sur des enjeux de protection de l’environnement et de l’individu intégrant la transition énergétique, la préservation des ressources naturelles, la santé et le bien-être, et l’inclusion sociale.

Ces stratégies amènent à investir dans des acteurs de niche, de croissance ou innovants, qui ont la volonté de générer un impact positif sur l’environnement et la société, ce qui naturellement devrait se traduire par une performance financière sur le long terme.

Cette offre répond à une demande croissante de la part des investisseurs d’être acteur du changement pour une finance responsable et durable au profit des générations futures tout en tirant profit d’un potentiel de performance.