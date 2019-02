ODDO BHF Asset Management vient de lancer ODDO BHF Artificial Intelligence, le premier fonds thématique investissant dans l’intelligence artificielle (IA) qui utilise lui-même l’intelligence artificielle dans son processus d’investissement. Ce fonds, lancé en décembre 2018, investit dans des actions internationales.

Nicolas Chaput, Global CEO et co-CIO de ODDO BHF Asset Management, commente : « ce fonds représente une innovation de rupture dans l’industrie de la gestion d’actifs. Nous avons développé un processus d’investissement unique combinant l’intelligence artificielle et notre savoir-faire historique en gestion quantitative. Notre ambition est d’offrir à nos clients une solution innovante de création d’alpha sur le long terme. L’utilisation de l’intelligence artificielle dans nos processus d’investissement constitue indéniablement un progrès important et précurseur. »

Grâce à son processus d’investissement novateur, l’objectif du fonds ODDO BHF Artificial Intelligence est d’investir dans le monde entier dans les sociétés les plus positivement impactées par le thème de l’IA.

Le processus d’investissement se déroule en 3 phases :

D’abord, un nouveau modèle basé sur l’intelligence artificielle est utilisé pour sélectionner les meilleures actions mondiales liées au thème de l’IA, en analysant quotidiennement des millions de données qualifiées. « Après plus de 18 mois de travaux, nous avons mis au point des algorithmes d’intelligence artificielle uniques dans le monde de la gestion d’actifs. Grâce à ces algorithmes analysant plus de 4 millions de données chaque jour, nous sommes capables d’identifier précisément au niveau mondial les entreprises liées à la thématique de l’intelligence artificielle, que ce soit de grandes sociétés cotées ou des sociétés plus petites « sous les radars » des analystes mais à fort potentiel », explique Agathe Schittly, Directrice Stratégie, Marketing et Produits de ODDO BHF AM.

Ensuite, notre modèle quantitatif qui trie les valeurs en fonction de quatre facteurs (Valorisation, Qualité, Momentum et Taille), appelé « Algo 4 », est appliqué à cet univers d’investissement. Il permet d’identifier les 60 valeurs qui présentent selon nous les caractéristiques les plus intéressantes sur le plan financier et du risque. « Algo 4 » est utilisé avec succès par ODDO BHF Asset Management depuis plus de 10 ans dans sa gestion quantitative actions.

Enfin, ce portefeuille est soumis à une revue qualitative conduite par les gérants du fonds. Cette revue a pour objectif d’identifier d’éventuelles incohérences dans le portefeuille et d’approfondir la connaissance fondamentale des sociétés sélectionnées notamment par le biais de rencontres entre les sociétés et les gérants.

Le résultat de ce processus est un portefeuille composé d’une soixantaine de valeurs mondiales. A fin janvier 2019, 62% des sociétés en portefeuille étaient américaines, 11% japonaises, 5% anglaises, 5% suédoises, 5% suisses. En termes de répartition sectorielle, 58% du portefeuille sont des valeurs technologiques. Les autres valeurs se répartissent entre les secteurs industriels, des télécoms et médias, de la consommation ou encore de la santé. Enfin, près de 50% des titres en portefeuille sont des sociétés de taille moyenne ou petite.

« L’intelligence artificielle est déjà à la base de nombreuses technologies, comme les algorithmes des moteurs de recherche Internet, le cloud ou la conduite autonome. Nous considérons que le Big Data, l’automatisation, le machine learning, le deep learning et l’informatique cognitive en sont aujourd’hui les principales déclinaisons. L’intelligence artificielle est une révolution silencieuse qui se déroule sous nos yeux et qui va transformer tous les secteurs de la société et de l’économie », affirment Brice Prunas et Maxence Radjabi, gérants du fonds chez ODDO BHF Asset Management SAS.

Caractéristiques techniques du fonds