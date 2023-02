Innovation

Première itération de la stratégie européenne value-add diversifiée s’appuyant sur une longue expérience d’investissement à travers les cycles du marché

Environ 180 millions d’euros de capital initial ont été levés

La stratégie mettra l’accent sur les occasions liées aux valorisations erronées et au repositionnement d’actifs en lien avec les grandes tendances mondiales

Nuveen Real Estate, l’un des plus grands gestionnaires d’investissements au monde, a lancé sa première stratégie européenne value-add diversifiée après avoir levé environ 180 millions d’euros d’investissements initiaux.

Un investisseur institutionnel danois et la société mère de Nuveen, TIAA, ont tous les deux investi environ 50 millions d’euros, tandis que 75 millions d’euros supplémentaires étaient investis par le fonds de pension danois Sampension, permettant à la stratégie d’atteindre la moitié de son objectif de 300 millions d’euros investis, une somme qui continuera à être levée en 2023.

La stratégie étudiera des opportunités dans de multiples secteurs immobiliers en Europe continentale et au Royaume-Uni, en se concentrant pour son pipeline initial sur la logistique urbaine, le logement et les produits alternatifs. Elle a été conçue pour offrir une solution à des investisseurs institutionnels à la recherche de retours sur investissement liés à des opportunités d’erreur de valorisation et de repositionnement, dans la lignée des grandes tendances mondiales. Ces tendances structurelles générées par des changements dans la démographie, les exigences de développement durable et la technologie ont coïncidé avec une réévaluation du coût du capital entraînée par une inflation, des taux d’intérêt et des coûts de financement plus élevés. Cette situation représente une opportunité unique pour le déploiement du capital de la stratégie dans les 12 à 18 prochains mois.

La stratégie européenne value-add publie des informations dans le cadre de l’article 8 de la réglementation européenne SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). L’entreprise bénéficie d’une solide expérience dans l’identification d’opportunités value-add en Europe, grâce à plus de 85 ans d’expérience en investissement à travers de multiples cycles du marché ainsi qu’un processus d’investissement bien défini.

David Pearce, Fund Manager, Real Estate Europe chez Nuveen, indique que « le marché de l’immobilier européen est en train de s’adapter aux changements majeurs survenus dans l’environnement macroéconomique, avec des investisseurs recherchant des opportunités dans une période de hausse des taux d’intérêt et des frais logistiques. Nous avons dans ce cadre identifié une nouvelle opportunité de valeur pour nos investisseurs en sourçant des actifs adaptés aux besoins d’un monde en changement. Face aux changements structurels en cours dans chaque secteur du marché de l’immobilier, nous détectons un potentiel significatif pour adapter le parc existant à l’évolution des demandes des utilisateurs. »

Torbjørn Lange, Head of Real Estate and Infrastructure chez Sampension, ajoute que « Nous sommes ravis que l’occasion se présente d’investir dans la stratégie européenne value-add de Nuveen. Nuveen est une plateforme européenne d’investissement et de gestion d’actifs bien gérée avec une longue histoire et une bonne réputation dans le milieu des affaires. En outre, les objectifs de nos deux sociétés en tant qu’investisseurs à long terme coïncident clairement. Cet investissement nous correspond donc parfaitement, non seulement parce qu’il s’agit d’une excellente entreprise investissant dans un immobilier de qualité, mais aussi parce que nous pensons qu’il constituera une bonne protection face aux risques actuels, nous permettant d’offrir des rendements ajustés sur l’inflation intéressants pour nos retraités. »