Innovation

Nordea Asset Management, leader mondial en matière d’ESG, est un acteur majeur de l’investissement durable depuis le lancement, en 2008, de son célèbre Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund* - aujourd’hui le plus grand véhicule européen relevant de l’article 9.

Le nouveau fonds Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund sera géré par Alexandra Christiansen et Robert Madsen, membres de l’équipe « thématique durable » de Nordea dirigée par Thomas Sørensen et Henning Padberg, gérants du fonds historique Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund*.

L’équipe « thématique durable » est un sous-groupe de la boutique Fundamental Equity de NAM, qui compte 27 gérants de portefeuille et analystes. Le nouveau fonds sera soutenu par l’équipe d’investissement responsable de NAM, composée de 25 personnes dont des spécialistes de l’impact et de l’engagement.

Ce nouveau fonds bénéficiera de l’expérience, l’approche d’investissement et le cadre de gestion des risques de la stratégie historique Global Climate and Environment. Toutefois, plutôt que de se concentrer sur les leaders en matière de solutions climatiques, Nordea 1- Global Climate Engagement Fund ciblera les entreprises qui en sont aux premières étapes de la transition vers des modèles d’affaires durables. En poussant ces entreprises à rattraper les leaders en matière de climat, cette approche vise à libérer une valeur encore sous-estimée et contribuer à la réduction des émissions réelles.

Alexandra Christiansen, gérante du fonds Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund : “Ces dernières années, nous avons assisté à une importante fuite des capitaux hors des secteurs du marché jugés "pas assez verts" et potentiellement à risque, dans la transition vers un monde à émissions nettes nulles. Pourtant, nous pensons que de nombreuses entreprises à forte intensité de carbone aujourd’hui seront toujours pertinentes dans la future économie verte, voire essentielles pour permettre la transition énergétique. Notre objectif est de générer de la valeur ajoutée en réduisant les risques liés aux fondamentaux de ces entreprises, par le biais d’un engagement sur les objectifs de décarbonisation, notre stratégie et l’engagement de capitaux.”

Thomas Sørensen, Responsible de l’équipe thématique durable et gérant du fonds Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund : “En capitalisant sur les nombreuses années d’expérience de NAM dans la gestion de stratégies axées sur le climat, nous disposons des connaissances nécessaires pour soutenir les entreprises tout au long de leur parcours de transition écologique. En s’engageant auprès des entreprises et en soutenant des actions progressistes, nous sommes convaincus que les investisseurs peuvent contribuer à réduire de manière significative les émissions dans le monde réel, tout en générant des résultats significatifs.”

Nordea Asset Management est un membre fondateur de l’initiative Net Zero Asset Managers et s’est fixé pour objectif d’aligner les 200 premières entreprises émettrices de carbone de ses portefeuilles sur l’objectif de 1,5°C de l’Accord de Paris d’ici 2025. NAM gère actuellement environ 12 milliards d’euros investis en solutions climatiques.