Innovation

Le fonds, domicilié à Dublin, permettra aux investisseurs institutionnels d’accéder à une sélection de prêts privés non sponsorisés, structurés et souscrits par des banques européennes locales, libellés en euros, de haute qualité, avec un horizon d’investissement de 3 à 10 ans et adaptés aux différentes juridictions européennes.

Au cours de ces 20 dernières années, le gérant principal, Pieter D’Hoore, désormais entouré d’une équipe de 14 personnes, s’est associé à des banques européennes locales en proposant un accès exclusif à des prêts pouvant être accordés à des entreprises avec des bilans solides et un faible niveau d’endettement. Ces banques régionales seront à l’origine des prêts et co-investiront pendant toute sa durée à la fois en tant que prêteur et prestataire de services. Neuberger Berman jouera un rôle actif dans la mise en place de chaque transaction. Les investisseurs bénéficieront de l’intégration des facteurs ESG au cours du processus de sélection, et cela fera partie intégrante du processus de due diligence pour chaque prêt.

À propos de ce nouveau fonds, Pieter D’Hoore déclare : « Le lancement de cette stratégie de co-investissement témoigne de l’étendue de notre réseau de partenaires bancaires européen et de notre expérience dans la gestion de dette privée européenne. L’essor des méthodes de financement alternatives, et du co-investissement, réduisent le risque tout en augmentant l’accès à un pool de financement plus large. Nous sommes impatients de conclure des deals exclusifs qui apporteront un soutien indispensable au tissu économique européen et permettront aux investisseurs d’atteindre leurs objectifs de rendement. »

Charles Soullard, responsable France de Neuberger Berman, déclare : « Compte tenu du rendement attractif de la stratégie par rapport aux exigences en matière de capital de solvabilité, et plus particulièrement par rapport à d’autres catégories d’actifs obligataires, , la stratégie Neuberger Berman European Private Loans offre aux investisseurs un produit de diversification avec un accès unique à des prêts bilatéraux, présentant un profil de risque modéré et un processus de sélection et de recherche crédit à plusieurs niveaux. Le fonds donne accès à une équipe qui bénéficie de relations de sourcing de longue date avec un réseau exclusif de banques à travers l’Europe. Nous sommes ravis de permettre aux investisseurs français à la recherche d’opportunités dans d’autres régions, d’avoir accès à notre réseau européen, développé au travers de de nos investissements ces dernières années. »