Innovation

Le Neuberger Berman Next Generation Mobility Fund a pour objectif d’exploiter les opportunités d’investissement générées par la disruption incessante de l’industrie du transport mondial et ses 4,2 billions de dollars.

Issus de la plateforme de recherche mondiale de Neuberger Berman, les trois gérants du fonds Saurin Shah, Yan Taw Boon et Michael Barr géreront un portefeuille de 40-60 actions triées sur le volet, dans le but d’obtenir une exposition aux sociétés proposant des solutions liées à la multiplication des véhicules connectés, électriques ou encore autonomes, autant qu’à celles pouvant tirer profit de ces nouvelles technologies.

« Les voitures deviennent de plus en plus intelligentes et cela signifie davantage de capteurs, de capacité de traitement et de logiciels. Pour les investisseurs, nous pensons que cela créé des opportunités au sein des sociétés qui sont bien positionnées pour fournir ces éléments aux constructeurs automobiles, comme chez les agrégateurs qui peuvent leur proposer un ensemble de produits différents », explique Yan Taw Boon. « Construire des voitures est un processus hautement complexe avec une planification préalable de 3 à 5 ans en général avant de lancer un nouveau modèle compte tenu des exigences strictes en matière de sécurité et de fiabilité du produit qui obligent les fournisseurs à obtenir une certification applicable à l’automobile avant de vendre des composants aux principaux constructeurs automobiles mondiaux. Par conséquent, nous assistons à une convergence des sociétés automobiles et des entreprises technologiques comme autant d’acteurs qui rivalisent pour gagner des parts de marché dans cette nouvelle ère de la mobilité ».

Saurin Shah poursuit : « Les trois tendances de la mobilité de nouvelle génération sont les véhicules autonomes, les véhicules connectés et les véhicules électriques. Ces tendances vont accélérer le changement de paradigme concernant l’auto tech et elles demanderont de l’expertise en termes d’investissement dans l’automobile et la technologie comme elles imposeront une analyse minutieuse et une diversification du portefeuille. De plus, bien que certains thèmes de la thématique liée à la mobilité de nouvelle génération nécessitent encore plusieurs années (les fameux robot-taxis), il existe de réels gisements de rendements dès à présent et ils sont sur le point de croître rapidement au fur et à mesure que la thématique devient populaire ».

Tom Douie, Directeur de la clientèle intermédiée – EMEA et Amérique Latine commente : « Neuberger Berman dispose d’un long historique dans la gestion de stratégies thématiques actions et nous sommes impatients de rajouter une stratégie de ce type à notre gamme de fonds UCITS. Nous pensons que notre Neuberger Berman Next Generation Mobility Fund offre aux investisseurs une opportunité convaincante de bénéficier d’une révolution technologique qui affectera certainement nos vies au quotidien dans les années à venir »

Le fonds est un compartiment du fonds UCITS Neuberger Berman Investment Funds plc domicilié en Irlande. Il est autorisé à la commercialisation au Royaume-Uni et en Europe et est en cours d’enregistrement en Suisse et à travers l’Asie.