Innovation

A destination des investisseurs professionnels avertis, le fonds Neuberger Berman CLO Income a été seedé par des investissements de clients à hauteur de 77 millions de dollars. Le fonds est géré par Pim van Schie, Joseph Lynch et Stephen Casey, gérants senior au sein de l’équipe non-investment grade et crédit structuré de Neuberger Berman qui comptabilise un encours de 43 milliards de dollars.

Ce fonds vise à générer un rendement ajusté du risque attrayant par rapport à des obligations de sociétés à notation comparable à duration minimale en investissant principalement dans la dette mezzanine de CLO à taux variable libellée en dollars américains et en euro, ainsi que dans des titres high yield américains.

Les CLO forment un ensemble hautement diversifié composé principalement de prêts bancaires garantis senior de premier rang, offrant une exposition diversifiée sur généralement 150-200 émetteurs. Sur les 20 dernières années, la dette mezzanine de CLO a connu un taux de défaut bien plus faible que les obligations d’entreprises à la notation équivalente,

Neuberger Berman dispose d’une équipe importante et expérimentée dans le secteur des obligations non-investment grade et du crédit structuré, avec 23 analystes crédit dédiés à fournir une couverture approfondie des loans présents dans les portefeuilles CLO. L’équipe a également un long historique dans l’émission et la gestion de CLO ayant émis à ce jour 28 CLO.

« La dette CLO peut offrir des avantages économiques et fondamentaux par rapport aux autres classes d’actifs et elle est souvent émise avec des rehaussements de crédit importants pour absorber les pertes de crédit dans les portefeuilles de prêts sous-jacents. Neuberger Berman, avec sa recherche crédit fondamentale et son expertise en structuration et réglementation des CLO, offre une position unique pour chercher à maximiser cette opportunité d’investissement », souligne Pim van Schie.

Dik van Lomwel, Directeur EMEA et Amérique Latine chez Neuberger Berman ajoute : « Nous avons noté un intérêt grandissant de nos clients qui sont à l’aise avec le crédit non-investment grade et nous cherchons à capter le rendement additionnel et le rehaussement fondamental de crédit offert par les CLO. Nous sommes heureux de pouvoir compléter notre offre avec ce fonds de CLO UCITS créé pour les investisseurs professionnels avertis ».

Le fonds est un sous-jacent du fonds ombrelle UCITS Neuberger Berman Investment Funds plc domicilié en Irlande. Il a été enregistré pour être commercialisé au Royaume-Uni et à travers l’Union Européenne, il est par ailleurs en cours d’enregistrement en Suisse.