Innovation

Ce fonds thématique d’actions internationales sera investi dans les principales entreprises qui facilitent ou bénéficient de la 5G et de la connectivité de demain, y compris l’infrastructure de réseau 5G, l’internet des objets (IoT), les applications et services. Le fonds se concentrera sur les entreprises dont plus de 50 % de la croissance des bénéfices futurs provient de la mise en place de la 5G et comptera entre 40 et 60 lignes. Le fonds suivra une stratégie mondiale disciplinée afin de construire un portefeuille diversifié de conviction basé sur une recherche approfondie, de la rigueur sur les valorisations et en gestion des risques.

Le fonds prendra également en compte les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son processus de construction de portefeuille et ne détiendra aucune société présente sur la liste d’exclusion ESG de Neuberger Berman.

Le fonds sera cogéré par YT Boon, du bureau de Neuberger Berman à Hong Kong, et Hari Ramanan qui est quant à lui basé à New York. Les deux gérants principaux, qui dirigent l’actuelle stratégie 5G de Neuberger Berman, suivent une approche bottom-up exigeante en matière de recherche. Ils sont soutenus par une équipe dédiée composée d’anciens spécialistes de l’investissement dans le secteur technologique, ainsi que par l’équipe de recherche actions internationales, composée de plus de 40 professionnels de l’investissement.

Pour YT Boon, co-gérant des fonds thématiques de Neuberger Berman : « La 5G va entraîner une nouvelle vague d’innovations technologiques à travers le monde entier. On estime que la 5G permettra de générer 13,2 billions de dollars d’opportunités économiques d’ici 2035 et de créer plus de 22 millions d’emplois. Une gestion active sera essentielle pour identifier celles qui bénéficieront ou non de ce thème d’investissement séculaire à long terme alors que le marché continue d’évoluer. Dans la phase initiale de déploiement de la 5G, nous nous concentrerons sur l’infrastructure du réseau, tandis que nous envisageons une plus grande exposition aux fournisseurs d’applications et de services dans la dernière phase de développement de la 5G ».

Jose Cosio, Responsable de la clientèle Distributeurs EMEA et l’Amérique latine chez Neuberger Berman, ajoute : « L’expertise combinée de notre équipe en matière de technologie et d’investissement fait que nous sommes très bien positionnés pour fournir à nos clients un point de vue d’expert sur ce secteur de marché en pleine croissance. Alors que de plus en plus d’investisseurs recherchent des opportunités d’investissement dans la connectivité de prochaine génération, nous sommes le seul investisseur 5G ayant plus de deux ans d’expérience dans ce domaine, associée à une plateforme thématique bien établie ».