Innovation

Neuberger Berman, société de gestion indépendante détenue par ses salariés, lance le fonds Neuberger Berman Macro Opportunities FX.

Ce fonds vise un rendement positif brut de 5 à 6 % par an au-dessus du cash, principalement en recherchant la valeur relative sur les marchés de devises des pays du G10. La stratégie d’investissement du fonds repose sur un processus établi, avec un track record solide ainsi qu’une faible corrélation aux actions, aux obligations et aux placements alternatifs, démontrant une résistance particulièrement forte dans des conditions de marché difficiles.

Ugo Lancioni, Responsable des marchés de devises chez Neuberger Berman, est également Responsable du fonds Neuberger Berman Macro Opportunities FX, avec le soutien d’une équipe dédiée composée de cinq professionnels en investissement. Ugo Lancioni, qui gère de manière active des stratégies de devises chez Neuberger Berman depuis 2008, dispose d’un important historique de performance absolue à travers différents environnements de marché.

Le processus d’investissement du fonds est fondamental, utilisant un système propriétaire établi pour analyser les opportunités de valeur relative sur les principaux marchés de devises internationaux. L’équipe applique des coefficients de pondération discrétionnaires aux indicateurs propres à chaque pays, tels que la croissance, les flux de capitaux, la stabilité et la politique monétaire. Ce processus permet à l’équipe de déterminer la valeur fondamentale de chaque devise, d’identifier toute dislocation potentielle des prix, de comprendre les facteurs du marché et de décider ensuite des positions d’investissement à suivre.

Dik van Lomwel, Directeur EMEA et Amérique latine chez Neuberger Berman, déclare : « Dans un contexte de faible rendement, les investisseurs recherchent de plus en plus des solutions d’investissement différenciées, capables de générer des rendements non corrélés. L’équipe d’Ugo gère près de 10 milliards de dollars en stratégies de devises actives et génère de solides rendements absolus depuis plus d’une décennie. »

Ugo Lancioni, Responsable des marchés de devises, ajoute : « Avec l’évolution constante du paysage géopolitique, le marché des devises continuera d’offrir des opportunités de valeur relative, que nous cherchons à exploiter par un processus d’investissement fondamental discipliné. Notre stratégie est conçue pour résister à des conditions de marché difficiles et offre un complément parfait aux classes d’actifs traditionnelles dans les portefeuilles des investisseurs. »