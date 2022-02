Innovation

Ayant pour benchmark l’indice JPMorgan JESG JACI High Yield*, cette nouvelle stratégie investira dans des opportunités de crédit High Yield en Asie, axées sur la qualité et présentant de solides profils de durabilité.

Le Neuberger Berman Sustainable Asia High Yield Fund sera géré par Nish Popat, gérant basé à Londres, ainsi que par les gérants Sean Jutahkiti et Prashant Singh, tous deux basés à Singapour. Ils supervisent également le fonds Asian Debt - Hard Currency de Neuberger Berman. Les gérants seront soutenus par l’équipe dette émergente expérimentée de Neuberger Berman basée sur plusieurs sites : elle comprend 15 professionnels de l’investissement sur le terrain à la fois à Singapour et à Shanghai.

Pour alimenter le portefeuille Sustainable Asia High Yield, les gérants analysent les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), tout en cherchant à identifier les entreprises qui tirent parti des dernières technologies afin de fournir des solutions pour un avenir à faible émission de carbone - y compris les leaders nationaux en matière d’énergie renouvelable. Dans l’ensemble, le portefeuille vise une intensité carbone inférieure de 30 % à celle de l’univers High Yield asiatique.

L’équipe s’engage de manière proactive auprès des entreprises émettrices afin de les encourager dans l’amélioration de leurs profils ESG, tandis que l’engagement au niveau de la dette souveraine est fondé sur les Objectifs de développement durable et sur les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme de l’ONU. Les entreprises émettrices se situant dans le décile inférieur du classement ESG de Neuberger Berman sont exclues des investissements, ainsi que les émetteurs souverains présentant des profils ESG trop faibles.

Nish Popat commente : « L’Asie constitue une partie importante et résiliente de l’économie mondiale et représente désormais l’un des plus grands marchés obligataires du monde. Pourtant, l’investissement durable s’arrête trop souvent à la frontière du monde émergent. Nous pensons que les investisseurs en dette émergente ont un rôle important à jouer dans la promotion de la durabilité, car les pays émergents abritent environ 80 % de la population mondiale, contribuent à près de 60 % de son PIB et génèrent deux tiers de ses émissions de carbone. »

« Ignorer la durabilité sur la dette émergente n’est tout simplement plus tenable. L’Asie abrite de nombreux leaders nationaux dans le domaine des énergies renouvelables, qui occuperont une place centrale dans notre fonds. »

Jose Cosio, Responsable Banques Privées et Intermédiaires (hors États-Unis) chez Neuberger Berman, ajoute : « Afin de réduire de manière significative les émissions de carbone au niveau mondial, des investissements ciblés en Asie seront nécessaires pour garantir des progrès substantiels. Cela nécessite une approche plus active, engagée et tournée vers l’avenir pour parvenir à un véritable investissement durable, tout en répondant aux besoins de la région. »

« Dans cette optique, et en nous appuyant sur le succès du Neuberger Berman Asia Debt - Hard Currency Fund, ainsi que sur notre historique établi en matière d’investissement dans les obligations asiatiques, nous sommes bien positionnés pour offrir à nos clients une exposition à des titres High Yield durables provenant de cette région du monde en pleine croissance. »

Les investissements dans ce fonds sont soumis à des risques, notamment le risque de change, le risque lié aux marchés émergents, le risque de crédit, le risque de taux d’intérêt, le risque lié aux produits dérivés, le risque de concentration, le risque durable, le risque de liquidité, le risque de marché, le risque opérationnel et le risque de contrepartie. Il ne peut y avoir aucune assurance ou garantie que les objectifs du fonds seront atteints ou que les investisseurs recevront un quelconque rendement sur leurs investissements dans le fonds.