Innovation

Le fonds co-investira, aux côtés de grands gérants de private equity mondiaux, directement dans une vingtaine d’entreprises de qualité, majoritairement aux Etats-Unis et en Europe, tout en offrant une large diversification en termes de zones géographiques, de secteurs, de capitalisation et de stratégies de création de valeur.

La SLP NB Direct Private Equity est un fonds de private equity conçu pour permettre aux investisseurs français conseillés de franchir les principaux obstacles au capital-investissement. Avec un seul appel de fonds à la souscription, l’engagement minimum s’élève à 100 000 euros et la période d’investissement de 2 ans est plus courte que les fonds de private equity traditionnels. La durée de vie du fonds est de 8 ans contre 10 ans pour la plupart des autres fonds de private equity.

En mai dernier, Neuberger Berman a lancé un fonds de private equity européen long terme (European Long-Term Investment Fund - ELTIF), rendant ainsi accessible son expertise mondiale en private equity aux investisseurs non-professionnels et particuliers éligibles ainsi qu’à leurs conseillers. Aujourd’hui, avec ce nouveau support éligible aux unités de compte françaises, Neuberger Berman offre la possibilité de bénéficier à la fois de son expertise, de la diversification générée par le segment non coté et du cadre avantageux de l’assurance-vie.

Avec près de $90 Milliards d’engagements en private equity, Neuberger Berman dispose de plus de trois décennies d’expérience dans le domaine du private equity. Cette expérience solide acquise par la société l’a conduit à occuper une position de leader mondial. Sa capacité d’origination lui permet d’accéder à des centaines d’opportunités de co-investissement par an et d’être très sélective sur le choix des opérations pour ses véhicules d’investissement.

Neuberger Berman s’appuie sur FundRock France AM, gérant français AIFM, pour assurer la gestion de la SLP.

José Luis González Pastor, Managing Director chez Neuberger Berman déclare : « En mai 2021 lors du lancement de notre ELTIF, nous annoncions travailler également à des solutions plus locales pour répondre aux besoins et exigences spécifiques des investisseurs européens. Nous avons lancé une première version en Espagne en octobre dernier. Aujourd’hui c’est au tour de la France qui connait une demande croissante des investisseurs locaux pour ce type d’actifs et de solutions à des fins de diversification, à travers une forte exposition aux investissements et gérants américains. »

Charles Soullard, Managing Director et Directeur Commercial pour la France ajoute : « La stratégie de co-investissements mondiaux, maintenant accessible via un véhicule d’investissement français, répond à la demande forte de nos partenaires distributeurs locaux pour une offre de private equity diversifiée sur le plan géographique, tout en étant facile d’accès pour leurs clients. La période d’investissement relativement courte permet aussi de mettre le capital des investisseurs au travail plus rapidement. »

Jean-Edouard Mazery, Président de FundRock France AM : « Nous sommes ravis d’assister Neuberger Berman dans la gestion de ce fonds à destination d’investisseurs qualifiés et professionnels qui vise à répondre à une demande forte du marché français et offrant l’originalité d’être investi dans l’un des rares ELTIF du marché européen. »