Innovation

Les fonds obligations vertes aujourd’hui disponibles sur le marché sont sensibles aux taux d’intérêts pendant au moins cinq ans, rendant ainsi le positionnement du nouveau fonds de NN IP assez unique. Compte tenu de sa plus courte duration, il conviendra parfaitement aux investisseurs qui cherchent à protéger leur portefeuille des hausses de taux d’intérêts tout en continuant à lutter activement contre le changement climatique.

Les obligations vertes sont des instruments obligataires dont les recettes servent à financer les projets nouveaux ou existants qui ont un impact positif significatif sur l’environnement, en remplissant par exemple les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies.

« Nous estimons que c’est le bon moment pour investir dans les obligations vertes, compte tenu de l’environnement de marché actuel. Les taux d’intérêts en Europe sont proches de leur plus bas historique en cinq ans et les spreads des obligations vertes libellées en euro sont relativement élevés par rapport à la moyenne de ces cinq dernières années. Ainsi, les investisseurs ont selon nous tout à intérêt à augmenter leur exposition aux fonds obligations vertes. » explique Bram Bos, Lead Portfolio Manager Green Bonds chez NN Investment Partners.

« L’investissement à impact, et notamment l’investissement dans les obligations vertes, est le choix idéal pour les investisseurs qui souhaitent donner la priorité l’investissement responsable. Ce type d’investissement les aide à identifier des preuves non seulement qualitatives mais aussi quantitatives que leurs investissements contribuent au bien-être mondial. De plus, les investisseurs ne subissent aucun coût supplémentaire en investissant dans les obligations vertes. Les intégrer à leur allocation d’actifs leur permet en effet de réduire l’empreinte carbone de leur portefeuille obligataire, de bénéficier d’une plus grande transparence et d’investir dans des sociétés dont la gouvernance est meilleure, sans pour autant sacrifier la liquidité et les rendements. » ajoute-t-il.

NN IP indique être aujourd’hui le plus grand acteur du marché des fonds ouverts obligations vertes et n’est pas loin de franchir le seuil du milliard d’euros d’actifs sous gestion dans cette classe d’actifs en moins de trois ans.

« Le fonds NN (L) Green Bond a en effet enregistré une forte croissance de son rendement durant cette période : il est classé dans le premier décile des fonds obligations vertes et a surperformé son benchmark de 0,6% en annualisé depuis son lancement (2,32% pour notre fonds obligations vertes contre 1,65% pour le benchmark, à fin février 2019) [1]. De plus, le fonds garantit plusieurs bénéfices environnementaux et sociétaux significatifs. Les émissions de CO2 par million d’euros investi sont équivalentes à la moyenne annuelle d’émissions de 235 passagers de voitures, tandis que les capacités supplémentaires en énergies renouvelables sont équivalentes à celles de 63 éoliennes. » commente NN Investment Partners.

« Nous avons identifié plusieurs bonnes raisons pour les investisseurs de s’intéresser dans les années à venir à l’investissement à impact et notamment à nos solutions obligations vertes. Dans la phase actuelle du cycle, notre nouveau fonds obligations vertes courte duration constitue une bonne opportunité d’investissement pour les investisseurs qui veulent se protéger des hausses de taux d’intérêt tout en bénéficiant de spreads attractifs. De plus, les Nations Unies vont analyser les progrès réalisés vis-à-vis des ODD à date lors de la 4ème édition de leur Forum politique de haut niveau en septembre 2019, attirant ainsi une attention nouvelle sur les questions abordées par nos fonds obligations vertes. Etant donné que nous vivons dans un monde de plus en plus connecté et que les investisseurs ont plus de facilités à savoir où va leur argent, nous sommes convaincus que l’investissement dans les obligations vertes va continuer à générer des opportunités » explique la société de gestion.

Les fonds NN (L) Green Bond and NN (L) Green Bond Short Duration sont des sous-fonds de NN (L) (SICAV)*, domicilié au Luxembourg. NN (L) (SICAV)* est dûment autorisé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) au Luxembourg. Certaines parts du sous-fonds sont enregistrées au Luxembourg, en France, au Danemark, en Suède, en Norvège, en Finlande, en Belgique, au Royaume-Uni, en Italie et aux Pays-Bas.