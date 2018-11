Innovation

La dette infrastructure est largement perçue par les investisseurs comme particulièrement attractive car elle offre des rendements convaincants, ajustés au risque, et présente par la même occasion des avantages sociaux, environnementaux et économiques, générés par les principaux actifs et services publics.

Les actifs en infrastructure sont attractifs pour les investisseurs car ils présentent des avantages économiques et sociaux

Le fonds NN (L) European Sustainable Infrastructure Debt répond à une demande croissante des investisseurs pour des investissements de qualité dans la dette infrastructure en plus de cash-flows solides et prévisibles, générés par des actifs qui contribuent à un avenir plus durable

LIRE LA SUITE