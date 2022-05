Innovation

Le premier millésime offre une solution personnalisée pour investir dans le trade finance grâce à un accès unique à sa stratégie ITRN (Insured Trade Receivables Notes). Ce "club deal" a été spécialement conçu pour un groupe d’investisseurs de premier plan en France, mais la stratégie sera accessible aux investisseurs intéressés dans le courant de l’année.

Contrairement aux solutions traditionnelles d’investissement dans le trade finance, la stratégie élaborée par NN IP est délivrée via un fonds commun de titrisation. Son portefeuille multidevises, doté d’un nouveau dispositif de couverture du risque sur mesure, ne nécessite pas de dépôt de garantie, ce qui élargit considérablement l’amplitude de sources de financement, tout en étant particulièrement efficace en termes de rendement. Le profil de risque, rendement et de liquidité atypique de cette solution en font une proposition d’investissement unique sur le marché du crédit alternatif.

Le véhicule investit dans des obligations à court terme liées à des portefeuilles diversifiés et très granulaires de créances générées à l’échelle mondiale. Chaque titre est entièrement couvert par une institution financière notée A- (ou plus). Le fonds vise une maturité effective d’un an et a pour objectif de générer des rendements bruts moyens de Euribor + 2-3% par an à moyen terme.

Niels Bodenheim, Responsable du crédit alternatif chez NN Investment Partners : « Dans le domaine du crédit alternatif, il faut généralement 2 à 3 ans pour lever les capitaux, puis encore 4 à 5 ans pour les déployer. Cette solution personnalisée permet aux investisseurs de faire face au risque de concentration grâce à la diversité des mandats, mais aussi de déployer le capital sans délai. Cela signifie que les investisseurs pourront potentiellement générer des rendements plus rapidement. De plus, cette structure innovante de "club deal" permet à NN IP de proposer ce type de classe d’actifs à un plus large éventail d’investisseurs. »

Cette approche innovante prouve que le format "club deal" - principalement utilisé dans le cadre d’investissements immobiliers - peut également être appliqué à d’autres classes d’actifs alternatifs pour répondre à la forte demande des fonds de pension, des assureurs et des investisseurs institutionnels. NN IP a choisi de se concentrer sur le trade finance pour la première déclinaison de ce fonds, compte tenu de sa forte expertise dans le domaine. Toutefois, l’approche pourra être étendue à d’autres classes d’actifs alternatifs. Le « club deal » est un véhicule tout à fait adapté à la stratégie Insured Trade Finance. De plus, il s’agit d’un véhicule bien connu des investisseurs français, et encadré par la réglementation.

Suresh Hegde, Responsable Structured Private Debt chez NN IP : « Nous sommes fiers d’avoir lancé cette nouvelle solution d’investissement autour de notre expertise reconnue en matière de trade finance. Cette classe d’actifs offre aux investisseurs de nombreuses caractéristiques attrayantes, notamment une faible corrélation avec la volatilité des marchés, des durations courtes, un risque limité, ainsi que des rendements potentiellement bons. Les investisseurs peuvent, par ce biais, contribuer à financer l’économie réelle mondiale et il existe de nombreuses possibilités de lier les investissements à des objectifs de durabilité. Le format « multidevises » du club deal est une première pour NN IP ainsi que pour les prestigieuses compagnies d’assurance qui ont décidé d’y adhérer, et nous sommes convaincus qu’il s’agit d’une approche très prometteuse qui sera pertinente pour de nombreux autres investisseurs et classes d’actifs. »

Philippe Fidaire, Directeur général de NN Investment Partners France : « Ce club deal est une véritable étape pour NN IP, notamment en France car il s’agit d’une stratégie sur mesure répondant à une forte demande en actifs alternatifs de la part des fonds de pension, des assureurs et autres investisseurs institutionnels. »

Le premier millésime de ce "club deal" a été conçu pour des investisseurs institutionnels en France et regroupe au total 8 assureurs français de premier plan, avec des engagements initiaux s’élevant à 258 millions d’euros. D’autres investisseurs institutionnels internationaux pourront prendre part au second millésime fin 2022.