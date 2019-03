Innovation

Les ELTIFs représentent une génération relativement nouvelle de véhicules d’investissement. À l’instar des fonds UCITS, ils sont fortement réglementés et visent à limiter les risques. Les ELTIFs permettent aux investisseurs privés d’accéder à des classes d’actifs qui étaient historiquement réservées aux investisseurs institutionnels.

Le nouveau produit, conçu par Muzinich et réalisé en partenariat avec Cordusio SIM, est une stratégie multi-crédits et a recours à la meilleure expertise de Muzinich dans l’univers de la dette d’entreprises.

Firstlight investira dans un portefeuille dynamique d’instruments liquides (loans syndiqués et obligations high yield européens) et illiquides (dette privée européenne).

L’objectif principal du fonds est de préserver le capital et vise à offrir une protection contre la hausse des taux d’intérêt et la volatilité. Le fonds a été structuré de manière à distribuer régulièrement des coupons attractifs tout au long de sa vie.

« En structurant Firstlight, nous avons soigneusement combiné plusieurs classes d’actifs qui selon nous constituent une solution parfaitement adaptée aux besoins des investisseurs privés, tout en aidant à soutenir l’économie européenne dans son ensemble », a déclaré Filomena Cocco, Managing Director - Business Development, Europe.

Manuela D’Onofrio, Head of Investment & Products chez Cordusio, a déclaré : « Etre innovant sur les marchés dans un monde en constante évolution nous permet d’accueillir de nouvelles opportunités. Dans l’environnement actuel, qui prévoit des taux de croissance modérés et une inflation qui ne devrait pas atteindre 2%, il est nécessaire de créer des instruments susceptibles de générer des rendements, même pour les clients moins attirés par classes d’actifs plus risquées. Avec le fonds Firstlight, nous sommes désormais en mesure d’offrir un service visant à soutenir concrètement l’économie réelle des entreprises européennes. »

La stratégie sera mise à la disposition des investisseurs à travers l’Europe et du Royaume-Uni.