Innovation

Dirigée par Nicolas Crémieux, gestionnaire de portefeuille expérimenté, cette nouvelle stratégie est l’une des premières du genre ; elle cible les opportunités générées par les obligations convertibles des petites et moyennes capitalisations au niveau mondial. Cette stratégie active a pour objectif d’assurer une convexité permanente ; le portefeuille se compose d’environ 50 positions et reflète une gestion de convictions sans contraintes sectorielles ni géographiques avec une exposition significative en dehors de l’indice de référence.

Nicolas Crémieux et son équipe ciblent les émetteurs dont la capitalisation boursière est inférieure à 5 milliards de dollars dans des secteurs à forte croissance, comme la santé et la technologie, qui enregistrent des taux de défaillance plus faibles et affichent de solides profils de liquidité.

L’équipe d’obligations convertibles de Mirabaud Asset Management est composée de cinq spécialistes basés à Paris, bénéficiant d’un total de plus de 60 ans d’expérience. L’équipe gère environ 1 milliard de dollars dans le cadre de ses stratégies d’obligations convertibles à forte conviction.

À l’instar des autres offres d’obligations convertibles de Mirabaud Asset Management, la nouvelle stratégie intègre les critères ESG en amont du processus de gestion et est classifiée Article 8 au sens du Règlement SFDR.

L’équipe a recours à des exclusions et adopte une approche de sélection positive, ainsi qu’un engagement actif, pour évaluer la manière dont les entreprises abordent la durabilité et la transition climatique. Les gestionnaires sont également accompagnés par l’équipe d’ISR de Mirabaud.

Nicolas Crémieux, co-responsable de l’équipe Obligations convertibles chez Mirabaud Asset Management explique « La classe d’actifs des obligations convertibles est actuellement en plein essor : les entreprises cherchent à tirer parti d’un contexte où les taux sont historiquement bas pour soutenir leurs plans de croissance. Nous avons observé des niveaux record d’émissions d’obligations convertibles en 2020, et l’année 2021 est sur le point d’égaler ce niveau. L’attraction des obligations convertibles s’exerce auprès de plus en plus de clients ; notre nouvelle stratégie est donc parfaitement positionnée pour saisir de nombreuses opportunités intéressantes dans le secteur. »

Lionel Aeschlimann, Associé de Mirabaud et CEO de Mirabaud Asset Management ajoute : « Les obligations convertibles offrent une performance proche de celle des actions sur le long terme, avec des niveaux de volatilité bien plus faibles. Pourtant, ce secteur du marché a été jusqu’ici relativement négligé. Nous sommes ravis d’être en mesure, grâce aux décennies d’expérience de notre équipe spécialiste de cette classe d’actifs, d’étendre notre gamme de stratégies à l’univers des petites et moyennes capitalisations à forte croissance. »