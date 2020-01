Conformément à l’esprit entrepreneurial du groupe fondé en 1819, Mirabaud Asset Management ancre son positionnement en continuant d’innover dans le secteur du Private Equity. Un premier fonds thématique consacré aux « Entreprises du Patrimoine Vivant » appartenant au secteur du luxe et du lifestyle avait été clôturé avec succès (155 millions EUR d’actifs) en décembre 2018.

Une deuxième solution d’investissement permettra aux investisseurs de s’associer à de nouvelles technologies et à des marques plus jeunes par l’intermédiaire d’entreprises innovantes dans le secteur du lifestyle. La croissance rapide d’une classe moyenne mondialisée, connectée, sensible, soucieuse de la planète et qui se définit par ses propres codes de consommation, révolutionne entièrement les marques et les entreprises d’aujourd’hui. Les modèles économiques sont déjà remis en question, surtout en matière de distribution, d’accès aux matières premières et de métaux précieux. Dans un contexte de révolution de la consommation menée par les Millennials, cette nouvelle offre proposée par Mirabaud vise à identifier et accompagner les entrepreneurs européens, asiatiques et américains (dans une moindre mesure) qui sont les futurs acteurs clés dans le domaine du numérique, de la mode et de l’innovation. Ce soutien leur sera fourni non seulement par l’apport de capitaux, mais aussi et surtout par le partage de savoir-faire en matière de marketing, de gestion, de distribution et d’innovation.

Pour mettre en œuvre cette stratégie conjuguant capital-développement et capital-risque, Mirabaud Asset Management a recruté un nouveau partenaire pour le Private Equity, David Wertheimer, issu de la 5e génération d’une famille de l’industrie de la mode de renommée mondiale. Renaud Dutreil, ancien ministre français des PME et ancien président de LVMH Amérique du Nord, et Luc-Alban Chermette joueront également un rôle clé dans ce projet. Grâce à une combinaison unique de compétences et d’expertise, cette équipe est l’une des rares au monde capable d’identifier les futurs acteurs du bouleversement et de la refonte de l’univers du style de vie et de s’associer avec eux.

L’ADN de Mirabaud, axé sur l’indépendance, la conviction et la responsabilité, ainsi que sur sa vision à long terme, s’accorde parfaitement avec la notion de croissance durable. Il a donc été décidé d’en faire une offre d’investissement à impact afin de répondre aux préoccupations des investisseurs et de la société concernant l’avenir de notre planète et de la condition humaine.

David Wertheimer, qui est particulièrement sensible à ces considérations, a déclaré : « Identifier de façon durable les acteurs clés de demain dans cet univers de plus en plus compétitif où les informations, la mode et les expériences sont dématérialisés est ce qui me motive au quotidien. »

Lionel Aeschlimann, Associé gérant du groupe Mirabaud et CEO de Mirabaud Asset Management, a pour sa part affirmé : « C’est un honneur et un privilège de travailler avec des hommes et des femmes qui défendent le monde des affaires avec passion et conviction. L’entrepreneuriat étant l’une des valeurs fondamentales de Mirabaud, nous nous efforçons au quotidien d’aider les entreprises dans leur rayonnement international, de les soutenir dans la création d’emplois et de les sensibiliser davantage au développement durable. »

Quant à Renaud Dutreil, responsable du Private Equity chez Mirabaud Asset Management, il a confié : « L’offre de Mirabaud en matière de Private Equity présente toutes les caractéristiques que les investisseurs recherchent : une présence internationale à taille humaine, un positionnement clair et spécialisé, un style de gestion directe, une passion pour l’investissement, l’esprit d’entreprise et un ADN qui place l’excellence et la concordance des intérêts au cœur de sa chaîne de valeur. Pour David Wertheimer, Luc-Alban et moi-même, travailler avec Mirabaud et ses 200 ans d’histoire familiale et entrepreneuriale constitue le cadre idéal pour créer de la valeur au bénéfice de nos investisseurs. »