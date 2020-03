Innovation

Le fonds Mansartis Green Bonds, lancé fin octobre 2019, investit au moins 80% de son actif net dans des obligations finançant des projets environnementaux (« Green Bonds ») et des projets environnementaux et sociaux (« Sustainability Bonds »). Ces obligations respectent les critères des « Green Bond Principles », critères stricts quant à la destination des fonds, la sélection et l’évaluation des projets financés, la traçabilité des investissements et la qualité du reporting.

« On assiste aujourd’hui à un alignement des planètes côtés investisseurs et émetteurs en faveur des Green Bonds. L’objectif du fonds est de répondre à la demande en forte croissance des investisseurs pour cette classe d’actifs, tout en encourageant les initiatives qui cherchent à répondre aux problématiques de transition écologique auxquelles nous sommes confrontées ! » commente Julien Piris, gérant taux chez Mansartis et gérant du fonds Mansartis Green Bonds.

« Après la création du fonds Mansartis Ternativ en 2017, fonds ISR à thématique environnementale, puis la labellisation ISR de trois autres fonds actions en 2019, la création du fonds Mansartis Green Bonds vient compléter notre offre de gestion durable et responsable » précise Nourane Charraire, Directrice de la gestion de Mansartis, qui ajoute : « Avec le lancement de ce fonds, nous devenons un des rares gérants indépendants de la place de Paris à offrir une expertise spécifique sur les Green Bonds, un univers en forte croissance qui demande exigence et sélectivité. »

« Le lancement du fonds Mansartis Green Bonds est le reflet de notre volonté de proposer une gestion financière qui recherche la performance mais aussi de notre conviction que chaque entreprise a un rôle à jouer face aux enjeux actuels » souligne Guillaume Jalenques de Labeau, Président-directeur général de la société.