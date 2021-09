Ce nouveau fonds actions internationales se focalise sur les entreprises de toutes tailles fortement exposées à la thématique du Sport, opérant au sein de quatre segments identifiés : la gestion de la performance, les infrastructures, les équipements et la consommation digitale du sport. Il s’appuie sur des critères financiers et extra-financiers pour valider la qualité de l’entreprise et la pérennité de sa croissance.

Alors que la France se prépare à accueillir les prochains Jeux Olympiques, le sport représente un enjeu de premier plan, tant sur le plan économique que social, si bien que ses domaines d’application recouvrent aujourd’hui la santé, le bien-être mais aussi l’inclusion sociale et les dynamiques territoriales.

« L’économie du sport est au cœur des évolutions sociétales et de consommation. Le potentiel de croissance du marché du sport et sa capacité d’innovation nous permettent de croire en la pérennité du fonds. La thématique du sport s’inscrit dans la continuité de notre philosophie : se positionner sur des secteurs et des projets utiles à l’économie réelle tout en délivrant de la performance sur le long terme » conclut Adrien Dumas, Directeur de la gestion et gérant du fonds.

Mandarine Global Sport a d’ores et déjà obtenu le label ISR et vient confirmer une fois de plus la démarche d’investisseur responsable de Mandarine Gestion.