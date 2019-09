Innovation

Lancé le 20 septembre 2019, le Fonds permettra à un large éventail d’investisseurs institutionnels de diverses régions géographiques, dont l’Europe, l’Asie et l’Amérique latine, d’accéder plus facilement à ces stratégies. Pour son premier jour de négociation le 23 septembre, le Fonds comptait déjà plus de 600 millions de dollars d’actifs sous gestion.

Avec plus de 160 milliards d’USD d’actifs sous gestion [1], Bridgewater est un leader mondial de la gestion de portefeuilles institutionnels. Ce nouveau fonds, qui est enregistré en Irlande, s’inscrit dans le prolongement naturel du partenariat de longue date entre Lyxor et Bridgewater, sera géré par Lyxor, Bridgewater agissant en tant que gérant par délégation et déployant la stratégie d’investissement.

S’appuyant sur l’approche d’investissement systématique de Bridgewater et sur sa compréhension approfondie du fonctionnement des économies et des marchés, le Fonds permettra aux clients d’accéder aux stratégies de placement de longue date de la société en matière d’alpha et de bêta au sein d’un seul véhicule. Accessible via la plate-forme UCITS Alternative de Lyxor, l’une des plus dynamiques du marché avec 4,7 milliards d’USD sous gestion sur 13 fonds UCITS alternatifs [2], ces stratégies seront disponibles pour la première fois dans une structure UCITS. Le Fonds assurera une liquidité quotidienne et mettra fortement l’accent sur la gestion et la diversification des risques, comme l’exige le format UCITS. Lyxor AM recommande aux investisseurs de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation juridique du produit (prospectus, supplément et Document d’information clé pour l’investisseur ou "DICI").

Nathanael Benzaken, Chief Client Officer de Lyxor : “Le Fonds représente une chance unique pour les investisseurs de pouvoir bénéficier d’un accès simple (format UCITS) à la stratégie d’investissement fondamentale, systématique et diversifiée qui caractérise Bridgewater depuis des décennies et qui a permis de créer de la valeur à travers les multiples cycles économiques. Je suis honoré et ravi de ce partenariat avec Bridgewater.”

Kyle Delaney, Co-responsable du Service Client et du Marketing chez Bridgewater Associates : “Lyxor est un partenaire de longue date de notre société et cette nouvelle opération s’inscrit dans le prolongement naturel de notre relation. Cette structure permet aux investisseurs institutionnels, en particulier à l’extérieur de l’Amérique du Nord, d’accéder plus aisément à nos différentes stratégies de placement.”

Le Fonds est maintenant enregistré dans 9 pays (France, Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, Italie, Suisse, Luxembourg, Belgique et Singapour) et est disponible pour une souscription minimale de EUR 500’000 (Catégorie I) et EUR 250’000 (Catégorie A). Toutes les catégories d’actions ne sont pas disponibles ou enregistrées pour la vente dans toutes les juridictions.