Innovation

Les investisseurs pourront ainsi s’exposer aux actions européennes, américaines, émergentes et mondiales de manière simple, transparente et peu coûteuse. Deux des ETF (Emerging Markets et US) ont été cotés dès le 26 mars sur Euronext (en EUR) ; ils seront également cotés à la Bourse de Londres (en USD) le 7 avril. Les deux autres seront cotés très prochainement.

Ces ETF uniques en leur genre ont pour objectif de répliquer les indices MSCI Climate Change, qui prennent en considération les principaux objectifs de la nouvelle réglementation de l’Union Européenne sur les indices d’investissement de référence, dans le cadre de son « Plan d’action sur le financement de la croissance durable » de 2018. L’un des éléments essentiels de ce plan est la création de nouveaux indices d’investissement de référence destinés à favoriser la transition vers une économie bas carbone et qui visent à encourager les investisseurs à allouer leurs capitaux en tenant compte des objectifs de décarbonisation fixés par l’Accord de Paris.

Pour créer ces nouveaux indices, les experts européens (Technical Expert Group) ont recommandé l’utilisation du scénario le plus ambitieux du GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat), soit le scénario de réchauffement de 1,5°C « sans dépassement ou avec un dépassement limité »).

A cet effet, ils ont posé un cadre normatif d’exigences minimales pour ces indices, qui implique une réduction des émissions mondiales de gaz à effet de serre de 7% en glissement annuel pour atteindre la neutralité carbone nette d’ici 2050.

Actuellement, la plupart des principaux indices d’investissement de référence impliquent des hausses de température d’environ 4°-6°C d’ici à 2100, ce qui pourrait signifier la fin de l’humanité telle que nous la connaissons. Pour relever le défi écologique auquel nous sommes confrontés, il est fondamental de réorienter les capitaux investis dans des indices non conformes aux objectifs climatiques. À compter d’avril 2020, les émetteurs d’indices devront préciser si leurs indices de référence les plus significatifs sont conformes aux objectifs de l’Accord de Paris et ensuite devront proposer des solutions alternatives.

Les indices MSCI Climate Change sont conçus pour répondre aux principaux objectifs de la nouvelle réglementation européenne sur les indices encourageant la transition vers une économie bas carbone, notamment une réduction immédiate de 30% de l’intensité carbone et une trajectoire annuelle de réduction des émissions de 7%, tout en réaffectant le capital aux secteurs et aux entreprises qui réduisent plus efficacement leurs émissions de gaz à effet de serre. Leur méthodologie devrait évoluer vers celle des indices MSCI Provisional Climate Change EU Climate Transition afin de répondre à toutes les exigences minimales prévues dans le rapport final du TEG du 30 septembre 2019.

Ces ETF uniques en leur genre viennent compléter la gamme déjà existante des ETF de Lyxor qui permettent aux investisseurs de se positionner sur les grands enjeux d’avenir, confirmant notre engagement pionnier dans l’investissement durable et en faveur de la transition climatique. Ils marquent une nouvelle étape dans la volonté de longue date de Lyxor d’accélérer la transition vers une économie plus verte. Lyxor est déjà le seul fournisseur d’ETF en Europe à proposer des investissements contribuant directement à quatre des objectifs de développement durable des Nations Unies.

Ce lancement est le premier d’une série de nouveaux ETF respectueux du climat au cours de cette année, qui permettra aux investisseurs d’accéder au premier écosystème d’ETF favorisant la transition écologique en Europe.

Arnaud Llinas, Responsable de la Gestion Indicielle et ETF de Lyxor Asset Management, commente : « Avec la révision de la réglementation sur les indices d’investissement de référence, l’Union Européenne a assigné un rôle clé à l’investissement passif dans la lutte contre le changement climatique. Les fournisseurs d’ETF ont la possibilité, et même la responsabilité, d’encourager la réallocation des capitaux en proposant des produits simples et transparents qui répondent aux exigences de la nouvelle réglementation. Avec cette nouvelle gamme, nous offrons aux investisseurs des outils supplémentaires pour atteindre leurs objectifs liés à la transition écologique. »