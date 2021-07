Innovation

Ce lancement survient dans un contexte où le marché des Green Bonds souverains connaît une forte croissance, incitant les investisseurs à envisager une exposition ciblée sur ce segment spécifique dans leur allocation obligataire. Les efforts déployés par les gouvernements et l’Union Européenne pour atteindre les objectifs de neutralité carbone, ainsi que l’intensification des actions en faveur du climat et les plans de relance visant à favoriser une économie plus verte et des objectifs de développement plus durables devraient accélérer la croissance de ce marché. De plus, l’entrée en vigueur de nouvelles réglementations européennes devrait également favoriser son développement. Le nombre d’émetteurs de Green Bonds souverains dans le monde a plus que doublé en 2020 pour atteindre 18 pays. En 2020, Les émissions d’obligations souveraines « Green, Sustainability et Social » ont atteint 97,7 milliards de dollars dans 22 pays, le label « Green » restant dominant [1].

La Climate Bonds Initiative prévoit une croissance de 80% du marché global des Green Bonds en 2021 par rapport à l’année précédente. Il représente aujourd’hui 1,27 trillion de dollars d’émissions cumulées dans le monde [2].

Lyxor a joué un rôle pionnier sur le marché des ETF Green Bonds avec le lancement du premier ETF sur les obligations vertes au monde en 2017, aujourd’hui aussi le plus important en termes d’encours à 570 millions d’euros [3]. Les ETF permettent d’accéder simplement et à bas coûts au marché des green bonds. Les ETF présentent divers risques décrits ci-après, notamment celui de perte en capital.

Le Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF a été listé sur Euronext le 6 juillet avec des frais courants estimés de 0,20% [4] et sera listé sur Xetra, London Stock Exchange et Borsa Italiana au cours des prochaines semaines. L’ETF réplique l’indice Solactive Euro Government Green Bond, représentatif de la performance des obligations vertes notées Investment Grade émises par des pays de l’Eurozone. Pour être éligibles à l’indice, les obligations doivent être approuvées par la Climate Bonds Initiative et répondre à des critères spécifiques relatifs, notamment, à la taille de l’émission (au moins 300 millions d’euros), à l’émetteur (principalement des gouvernements de la zone euro), à la maturité (au moins un an), la notation (seules les obligations de qualité Investment Grade sont éligibles) et à la devise (euro).

« Jusqu’à aujourd’hui, un segment souverain fort et diversifié était la pièce manquante du marché des obligations vertes. Nous avons maintenant atteint un stade où chaque investisseur peut disposer des outils nécessaires pour mettre en place une stratégie Green Bonds au sein de son portefeuille obligataire. Ce lancement permettra notamment aux investisseurs d’atteindre leurs objectifs de neutralité carbone en leur apportant plus de clarté sur l’utilisation des capitaux investis, y compris dans leur allocation principale d’obligations souveraines », commente François Millet, Responsable Stratégie, ESG et Innovation ETF chez Lyxor Asset Management.

« En tant que pionnier du marché des ETF Green Bonds, Lyxor s’efforce d’innover constamment au service de l’évolution du marché, comme en témoigne ce dernier lancement », a déclaré Philippe Baché, Responsable de la Gamme Obligataire ETF chez Lyxor Asset Management.