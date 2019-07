Innovation

D’après l’analyse des Perspectives de l’économie mondiale (avril 2019) du FMI [1] réalisée par Bloomberg, la Chine devrait contribuer à hauteur de 28% environ à la croissance du PIB mondial en 2019-2020. Cependant, de nombreux investisseurs européens sont exposés à la Chine via des fonds généralistes marchés émergents, qui associent la Chine à des pays en développement plus petits.

Compte tenu du poids économique de la Chine, Lyxor propose désormais aux investisseurs la possibilité de distinguer entre ce pays et les autres marchés émergents au sein de leurs portefeuilles. Le nouveau Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF offre une exposition à 25 marchés émergents actions, parmi lesquels des pays en croissance tels que le Brésil, la Corée du Sud et l’Inde, mais exclut la Chine, à laquelle les investisseurs peuvent par exemple s’exposer séparément au moyen d’ETF mono-pays spécialisés sur la Chine. Cette approche s’adresse aux investisseurs souhaitant gérer la pondération de leurs portefeuilles émergents avec plus de précision. La méthodologie de l’indice est disponible sur www.msci.com.

Chanchal Samadder, Responsable de la stratégie actions de Lyxor ETF : « Le lancement de ce nouvel ETF permet aux investisseurs de s’exposer à 25 pays en développement et, en parallèle, de réaliser leur propre allocation à la Chine de façon indépendante. Je suis fier que nous soyons les premiers à proposer une telle exposition sur le marché des ETF européens. »

Avec ce nouvel ETF, Lyxor entend proposer aux investisseurs une gamme complète pour gérer leur allocation aux marchés émergents et à la Chine. L’offre de Lyxor inclut l’ETF sur l’indice MSCI China le moins cher d’Europe (frais courants de 0,30%) [2], un ETF unique sur l’indice MSCI China A [3] (qui intègre d’ores et déjà les actions A de moyennes capitalisations en amont de leur inclusion au sein de l’indice), ainsi qu’un ETF sur les entreprises chinoises (HSCEI) lancé il y a 12 ans et permettant de s’exposer aux actions H [4].

Le nouveau Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF utilise une méthode de réplication synthétique et affiche des frais courants de 0,30%. Il est coté en euros sur Deutsche Boerse (Xetra) et en dollars américains sur la Bourse de Londres (LSE). Les ETF présentent un risque de perte en capital.