Innovation

Cet ETF a pour objectif de suivre l’évolution, à la hausse comme à la baisse, de l’indice Rise of the Robots NTR Index [2] (libellé en dollar américain USD) afin d’offrir une exposition à un panier d’actions de sociétés qui se consacrent au développement de l’intelligence artificielle, de l’automatisation et de la robotique ou qui bénéficient de l’utilisation de ces technologies de pointe.

Cet indice propose une exposition à la performance de 150 sociétés de ce secteur. Les valeurs choisies par SG Index [3] sont les sociétés obtenant les meilleures notations selon les trois critères suivants : part des dépenses de Recherche & Développement ramenées aux ventes nettes, rendement du capital investi et croissance des ventes sur trois ans.

Les ETF sur le thème de la robotique ont enregistré une collecte de €1 milliard cette année portant les encours sous gestion à €3,7 milliards [4] en Europe. Ces entrées de capitaux reflètent un intérêt croissant des investisseurs alors que les sociétés de la robotique et l’intelligence artificielle forment une industrie de plus en plus établie. Certains analystes anticipent que les sociétés du secteur seront capables de générer $90 milliards de revenus d’ici 2025 [5]. Les estimations de revenus sont uniquement une projection et ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Le fonds est coté sur le London Stock Exchange et Borsa Italiana et affiche des frais courants de 0,40% (au 26/09/2018).