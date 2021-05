Innovation

Dans un contexte où la sélection des différents styles de gestion est essentielle afin de construire des portefeuilles d’investissement générant de la performance sur le long terme, Lyxor Asset Management annonce aujourd’hui en partenariat avec Sanso Investment Solutions et L’Allocataire, le lancement d’une offre de gestion innovante permettant aux CGPI et Family Offices d’avoir accès à une sélection des meilleurs gérants actifs ainsi qu’à une large gamme d’ETF Lyxor. Sanso IS est une société de gestion indépendante française, spécialiste de la gestion sous mandat auprès des conseillers en gestion de patrimoine indépendants, et L’Allocataire est un allocataire d’actifs indépendant.

Cette offre permettra aux CGPI de bénéficier d’une expertise de gestion de qualité institutionnelle au service de leurs clients particuliers. Cette solution, disponible au travers de profils « équilibre » et « dynamique », sera disponible en Fonds Internes Dédiés chez l’ensemble des assureurs luxembourgeois, en assurance-vie en France ainsi qu’en comptes titres et PEA. Un profil « dynamique ESG » fera également partie de l’offre.

L’Allocataire recommandera à Sanso IS des allocations en s’appuyant sur la large offre de Lyxor – leader européen des ETF – ainsi que sur son expertise reconnue en matière de sélection de fonds. Sanso IS et l’Allocataire sélectionneront des gérants actifs en architecture ouverte présents sur la Buy List de Lyxor ou des ETF Lyxor en s’efforçant de bâtir une allocation optimale entre gestion active et passive en fonction des conditions de marché.

Jérémy Tubiana, Responsable Vente ETF Distribution France chez Lyxor Asset Management, déclare : « Les conseillers en gestion de patrimoine français comprennent de plus en plus l’importance de la combinaison des gestions active et passive afin de construire des portefeuilles performants pour leurs clients particuliers. Le leadership de Lyxor sur le marché européen des ETF, ses expertises de sélection de fonds et de recherche, associées à celles de Sanso IS et de L’Allocataire, permettront aux CGPI d’avoir des solutions clé en main et à bas coûts ».

François L’Hénoret, Responsable du Développement de Sanso Investment Solutions, ajoute : « Nous sommes très heureux de nous associer à un expert des ETF et de la sélection de fonds en Europe tel que Lyxor pour lancer cette solution de gestion innovante qui permettra, en faisant la synthèse du meilleur des deux mondes, de répondre à une aspiration grandissante des CGPI pour la gestion déléguée afin de gagner en réactivité dans un environnement de marché volatil et une pression réglementaire croissante ».