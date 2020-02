Innovation

Lyxor lance trois nouveaux ETF conçus pour offrir une exposition plus durable aux obligations à haut rendement. Les trois ETF – à savoir USD High Yield, EUR High Yield et Global High Yield – utilisent les indices ISR durables Bloomberg Barclays MSCI, lesquels appliquent des filtres de durabilité pour réduire l’exposition aux émetteurs controversés et mal notés en termes d’ESG [ 1 ].

Philippe Baché, Head of Fixed Income chez Lyxor ETF, explique : « La notation ESG des produits à haut rendement est l’une des dernières innovations en matière d’indexation dans l’obligataire. Nous ne cessons de chercher des moyens de fournir aux investisseurs des outils encore plus innovants qui leur permettront d’atteindre leurs objectifs de durabilité. Le fait d’appliquer une approche ESG à l’univers des obligations à haut rendement nous permet de nous écarter considérablement des indices parents, en offrant un profil de risque potentiellement plus conservateur. »

Notes

[1] MSCI est un fournisseur international leader d’outils et de services permettant les meilleures décisions d’investissement, avec plus de 45 ans d’expertise en recherche et en technologie de données msci.com. ISR = Investissement Socialement Responsable ; ESG = Investissement Environnemental, Social et Gouvernance.

[2] Source : Lyxor International Asset Management. TFE valables au 10/02/2020.