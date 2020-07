Innovation

Lyxor enrichit sa gamme d’ETF « Core » à faible coût avec un nouvel ETF obligataire.

Le Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l’indice FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets, un composant de la gamme d’indices FTSE World Government Bond Index (WGBI). Il investit dans des obligations souveraines de qualité investment grade émises par les pays du G7 ou de la zone euro et propose une exposition diversifiée aux principaux marchés, notamment le Japon, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie, la France, les États-Unis et le Canada.

Le Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF fait partie de la gamme « Core » de Lyxor lancée il y a trois ans et qui représente aujourd’hui 8,6 milliards d’euros d’encours sous gestion. Ce nouvel ETF utilise une méthode de réplication directe et affiche un Total des Frais sur Encours (TFE) de 0,09% [1]. Les investisseurs qui cherchent à réduire la volatilité et l’impact des fluctuations de change sur le rendement total du fonds ont la possibilité d’investir dans la classe de part couverte en euro, qui présente des frais courants de 0,15% [2].

L’ETF est domicilié au Luxembourg et n’a pas recours au prêt de titres, conformément aux principes de simplicité de la gamme Lyxor « Core ».

Philippe Baché, Responsable de la Gamme Obligataire chez Lyxor ETF : « Ce nouvel ETF enrichit la gamme d’ETF obbligataires de Lyxor et permet de détenir un portefeuille d’obligations souveraines diversifié et à faible coût. Il contribue à optimiser la diversification entre les marchés et les émetteurs tout en améliorant le profil de risque et en limitant le risque de concentration. FTSE Russell est réputé pour la qualité de ses indices d’obligations souveraines. »

Le Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF est coté sur le London Stock Exchange. La part couverte en euro est cotée sur Borsa Italiana.