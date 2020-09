Innovation

La stratégie cible les opportunités de la transition vers une croissance de qualité, stimulée par la demande intérieure chinoise

Lombard Odier Investment Managers (« LOIM ») a élargi son offre d’actions à forte conviction avec le lancement d’une stratégie dont l’objectif est de tirer profit des opportunités qui se présentent sur le marché chinois.

La Chine a enregistré une forte croissance au cours des deux dernières décennies, principalement sous l’effet de la mondialisation. Aujourd’hui, l’économie chinoise se diversifie rapidement dans les services, soutenue par la croissance d’une main-d’œuvre hautement qualifiée. Elle s’appuie sur des centres de recherche et de développement d’excellence, avec une évolution rapide vers des technologies de pointe. Ces fondamentaux, combinés au changement sociétal généré par la génération des Millenials et leurs modes de consommation uniques, créent un environnement d’investissement attractif.

La stratégie « China High Conviction » de LOIM vise à investir dans des entreprises de qualité, dotées de modèles d’affaires durables et susceptibles de créer de la valeur sur le long terme. La stratégie englobe plusieurs thèmes d’investissement à travers un portefeuille diversifié composé de 30 à 50 titres, répartis en trois poches (valeur de qualité, forte croissance et événements) pour permettre de traverser les différents cycles de marché.

La stratégie identifie les entreprises sur la base d’une approche disciplinée combinant recherche fondamentale et analyse prospective des modèles d’affaires et des valorisations. Le portefeuille concentré qui en résulte est focalisé sur le fort potentiel de la croissance du marché intérieure chinois.

La stratégie est gérée par l’équipe d’investissement de LOIM en Asie, composée des gérants de portefeuille Zhikai Chen, Roxy Wong, Odile Lange-Broussy et Jinwen Ouyang. L’équipe a fait ses preuves dans le cadre de la gestion de la stratégie « Asia High Conviction » de LOIM, qui a constamment surperformé son indice de référence ainsi que les fonds comparables.

Didier Rabattu, Head of Equities chez LOIM, s’exprime : « L’opportunité que représente la Chine est, à notre avis, sans précédent. Les indices boursiers traditionnels ont toujours sous-représenté les entreprises chinoises, et nous pensons qu’il s’agit d’un marché encore sous-exploité et à fort potentiel. La poursuite de la croissance de la Chine et son importante diversification dans des secteurs portés par la demande intérieure continueront à transformer l’univers des investissements, et cette stratégie est idéalement placée pour saisir ces opportunités. »

Zhikai Chen, Portfolio Manager & Head of Asia Ex-Japan Equities chez LOIM, ajoute : « La nature de la croissance économique en Chine est en train d’évoluer, ce qui crée des opportunités d’investissement dans la région. Les Millenials et la classe moyenne remodèlent la société et les modes de consommation en Chine. Ces facteurs, ainsi que la volonté de transformer la Chine en une économie à industries à plus forte valeur ajoutée axées sur la durabilité, continuent de stimuler la transformation substantielle de l’économie chinoise qui a eu lieu au cours de la dernière décennie. Dans un contexte où les différents marchés actions chinois continuent à performer, nous pensons que cette stratégie est bien positionnée pour permettre aux investisseurs d’en capturer les bénéfices. »