Innovation

La stratégie cible les opportunités émanant d’un monde sous contrainte carbone et affecté par le changement climatique

Lombard Odier Investment Managers (« LOIM ») élargit son offre mettant la Soutenabilité au cœur de son approche de forte conviction avec le lancement d’une stratégie action consacrée à la transition climatique Cette stratégie est destinée à capturer les opportunités offertes par l’ensemble des secteurs du fait de la mutation urgente et indispensable vers une économie zéro-émission mais aussi de l’impérieuse adaptation au changement climatique.

La stratégie « Climate Transition » de LOIM investit dans des entreprises qui génèrent d’ores et déjà des rentabilités supérieures et qui sont bien positionnées pour capturer les opportunités de croissance issues d’une économie de plus en plus sous contrainte carbone et affectée par les conséquences du changement climatique.

Les fournisseurs de solutions, les candidats à la transition dans les secteurs dont les émissions sont difficiles à réduire et les chefs de file de l’adaptation sont sélectionnés dans un portefeuille d’actions mondiales à forte conviction, composé de 40 à 50 titres au travers de multiples secteurs.

La stratégie combine une approche disciplinée et prospective pour identifier les entreprises qui proposent des solutions visant à réduire, éviter ou capturer les émissions carbone. Elle investira, par exemple, dans des sociétés proposant des solutions d’amélioration de l’efficacité énergétique et des projets d’énergie renouvelable. Parallèlement, elle ciblera également des entreprises de secteurs à forte intensité carbone, qui sont essentielles pour la croissance économique, mais qui modifient leurs pratiques en phase avec une trajectoire zéro-émission. Nous estimons qu’elles bénéficieront d’un avantage concurrentiel et d’une meilleure rentabilité à terme.

L’adaptation est une autre source d’opportunités d’investissement dans un monde de plus en plus affecté par le carbone. La stratégie inclut des entreprises qui se concentrent sur la construction d’infrastructures plus résilientes ou celles qui suivent de près les risques physiques et financiers liés au changement climatique.

Cette approche s’inspire des dernières recommandations scientifiques, industrielles et réglementaires et s’appuie sur les développements du Plan d’Action de l’Union Européenne sur la finance durable, par le biais des nouveaux critères de référence de l’Union Européenne en matière de taxonomie et de climat.

La stratégie « Climate Transition » est gérée par Paul Udall et François Meunier, gérants de portefeuille au sein de l’équipe « Actions mondiales » de LOIM. Paul gère depuis 18 ans des stratégies d’investissement durable, avec un accent particulier sur le changement climatique. François est un expert de premier plan en matière de numérisation et d’innovation technologique ; avec plus de 19 ans d’expérience dans l’industrie.

Les principes d’Oxford Martin sur le « Climate-Conscious Investement », ainsi que les recommandations du groupe de travail sur les informations financières liées au climat (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD) sont au centre de l’approche d’engagement actionnarial du fonds, tout comme dans les activités d’engagement actionnarial globales de LOIM.

Hubert Keller, Associé-gérant du Groupe Lombard Odier et CEO de LOIM a déclaré : « Nous sommes au cœur d’une transformation massive et globale vers une économie durable à zéro émission nette. Des milliards sont en jeu dans le cadre de cette transition climatique qui générera selon nous des sources de création de valeur considérable et influencera fondamentalement les portefeuilles dans les années à venir.

« La stratégie « Climate Transition » de LOIM a été conçue comme une stratégie pouvant être au cœur de la construction d’une allocation d’actifs au niveau mondial. Elle représente l’une des nombreuses étapes importantes que nous menons à l’échelle du Groupe pour aligner tous les portefeuilles et saisir les opportunités d’investissement découlant de la transition climatique. »

LOIM fournira aux investisseurs un rapport de soutenabilité afin de souligner l’impact positif sur le climat que les investissements dans ces entreprises génèrent pour la société et pour la planète, tout en rendant compte des progrès réalisés en matière d’engagement actionnarial pour l’ensemble du portefeuille