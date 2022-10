Innovation

Invesco a élargi son offre d’obligations souveraines avec le lancement d’un ETF axé sur le segment à plus long terme du marché du Trésor américain. Le Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF permet à l’investisseur de mieux adapter la duration de son portefeuille et de son exposition à la courbe des taux selon ses besoins, ce qui peut être particulièrement intéressant compte tenu des niveaux actuels de volatilité et de l’incertitude quant à la politique future de la Fed. L’ETF a le coût le plus bas parmi les produits concurrents en Europe, avec des frais courants (OCF) de 0,06% par an.

Paul Syms, Responsable EMEA Fixed Income ETF Product Management chez Invesco, a déclaré : "Les investisseurs obligataires ayant des objectifs de duration ou de rendement peuvent gérer leurs expositions par le biais de catégories d’échéances. Les fonds de pension peuvent utiliser cette approche pour l’adossement au passif, tandis que d’autres peuvent ajuster leurs portefeuilles pour tenir compte des opportunités sur l’ensemble de la courbe. Par exemple, notre recherche montre que les investisseurs pourraient conserver la même duration et gagner potentiellement 35 points de base de rendement supplémentaire en adoptant une stratégie d’haltères, combinant des ETF qui ciblent des échéances de 1 à 3 ans et de 10 ans et plus, par rapport à un ETF d’horizon 7 à 10 ans, qui semble actuellement relativement cher."

Le nouvel ETF Invesco vise à suivre la performance de l’indice Bloomberg US Long Treasury. L’indice mesure la performance de la dette nominale libellée en dollars américains, à taux fixe, émise par le Trésor américain et dont l’échéance est supérieure à 10 ans.

Les obligations indexées sur l’inflation, celles à taux variable, les obligations zéro-coupon et les bons du Trésor sont exclus. L’indice est rééquilibré mensuellement.

Les gérants d’Invesco utiliseront des outils et techniques de modélisation de portefeuille pour acheter et détenir une proportion des titres de l’indice qui représente les caractéristiques de l’indice entier. L’objectif de cette méthode d’échantillonnage est de reproduire la performance de l’indice aussi fidèlement que possible tout en réduisant les coûts qui seraient normalement encourus avec une réplication complète.

Thibaud de Cherisey, Responsable de la distribution ETF (EMEA) chez Invesco, a déclaré : « Nous continuons d’étoffer notre gamme d’ETF avec des solutions axées sur les besoins des investisseurs, avec des offres à faible coût pour les marchés clés ainsi que des expositions plus innovantes. Nous sommes convaincus que les obligations resteront un important moteur de croissance sur le marché européen des ETF, et que ces produits couvrant différentes maturités permettront aux investisseurs de construire leurs portefeuilles avec précision et de prendre davantage le contrôle de leurs investissements."

Ce dernier lancement d’ETF vient compléter la gamme d’Invesco axée sur le Trésor américain, qui compte actuellement 5,5 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Cette gamme comprend cinq catégories d’échéances (0-1 an, 1-3 ans, 3-7 ans, 7-10 ans et maintenant +10 ans), ainsi qu’un ETF qui offre une exposition à l’ensemble de la courbe.