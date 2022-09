Le Crédit Mutuel Arkéa annonce le lancement d’une solution d’épargne nouvelle génération, proposée aux clients du Crédit Mutuel de Bretagne, du Crédit Mutuel du Sud-Ouest et de Fortuneo sensibles à l’impact environnemental de leurs investissements. Autofocus Transition Climat Octobre 2022 est le premier fonds à formule à obtenir, dans le paysage bancaire français, un label qui atteste de son engagement responsable. Elaboré par Federal Finance Gestion, société de gestion affiliée à Arkéa Investment Services, qui regroupe les activités de gestion d’actifs du Crédit Mutuel Arkéa, Autofocus Transition Climat Octobre 2022 illustre la capacité d’innovation du groupe bancaire coopératif, au service des transitions d’avenir. Ce fonds est ouvert à la souscription en assurance-vie, en compte-titres et PEA.

Dans le cadre de son plan stratégique Transitions 2024, le Crédit Mutuel Arkéa s’est notamment fixé pour objectif d’accroître son offre de produits et services responsables. La nécessité d’agir pour répondre aux enjeux environnementaux et sociétaux constitue en effet une conviction que le groupe partage avec bon nombre de ses clients et sociétaires, désireux par exemple de donner du sens à leur épargne, au-delà de rechercher une performance financière.

Une solution d’épargne innovante et engagée

Autofocus Transition Climat Octobre 2022 est le premier fonds structuré français à obtenir un label, le label “Towards Sustainability”, qui atteste de l’engagement responsable du fonds et du sérieux de sa démarche.

L’investissement dans ce fonds permet en effet de contribuer à une transition vers une économie à faible émission carbone, en investissant directement dans des entreprises alignées avec les exigences de l’Accord de Paris pour le climat, et fortement contributrices au développement de l’économie française. L’indice de référence du fonds (S&P France 40 Paris-Aligned Transition ESG 5 % Decrement Index) est ainsi constitué des 40 grandes entreprises françaises les plus vertueuses en matière de décarbonation.

Frédéric Laurent, Directeur Général Délégué du Crédit Mutuel Arkéa, en charge du Pôle Clientèle Retail commente “Le Crédit Mutuel Arkéa est fier de proposer cette nouvelle offre à ses clients, au sein de ses réseaux Crédit Mutuel de Bretagne et du Sud-Ouest et de sa banque en ligne Fortuneo, qui permet, au-delà du rendement, de donner du sens à leur épargne et de contribuer à faire face aux enjeux climatiques. Cette innovation montre toute l’importance pour le groupe Crédit Mutuel Arkéa de proposer des offres engagées en ligne avec sa Raison d’être.”

François Deltour, Président du Directoire d’Arkéa Investment Services, ajoute “En tant que producteur et distributeur de produits d’épargne, il est de notre devoir d’être acteurs de la transition et de proposer aux clients des produits innovants répondant à leurs attentes. Ce nouveau fonds à formule lancé par notre affilié Federal Finance Gestion est le 1er de sa catégorie labellisé en France et démontre la poursuite de notre engagement sur le long terme.”

Caractéristiques d’Autofocus Transition Climat Octobre 2022

Autofocus Transition Climat Octobre 2022 est un produit financier à capital non garanti d’une durée maximale de 9 ans et dont l’évolution est liée à l’indice S&P France 40 Paris-Aligned Transition ESG 5 % Decrement Index. La formule du fonds permet de bénéficier de 2 coupons garantis, fixes et plafonnés de 6 % la première et la deuxième année. Puis il offre la possibilité d’un remboursement anticipé automatique assorti d’un gain conditionnel, fixe et plafonné de 6 % par année écoulée en fonction de l’évolution de l’indice de référence. Le fonds pourra également être exposé à des instruments dérivés afin de garantir la formule de performance du fonds. Ce fonds présente un risque de perte en capital en cours de vie et à l’échéance.

Caroline Delangle, responsable Cross Asset Solutions chez Federal Finance Gestion déclare “Autofocus Transition Climat Octobre 2022 fait partie d’une nouvelle génération de fonds à formule permettant de financer directement les acteurs les plus vertueux de l’écosystème français en termes de décarbonation. Ce fonds offre la possibilité de donner un réel engagement écologique à l’investissement individuel de tous les épargnants.“

Autofocus Transition Climat Octobre 2022 est ouvert à la souscription en assurance-vie jusqu’au 22 octobre, et en compte-titres et PEA jusqu’au 3 novembre prochains.