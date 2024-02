Innovation

Lazard Well-Being est une SICAV de droit français ayant pour objectif de générer, sur une durée de placement recommandée de 5 ans, une performance nette de frais supérieure à celle de l’indice Stoxx Europe 600, qui constitue son indicateur de référence. Fin 2023, le fonds bénéficiait d’un encours sous gestion de 20 millions d’euros.

Géré par Stanislas Coquebert de Neuville et Héloïse Rabasse, le fonds se compose de sociétés européennes offrant un fort potentiel de création de valeur dans le domaine du bien-être, qui bénéficie de tendances structurellement favorables. Cette notion englobe des aspects tels que le confort matériel, la santé et l’amélioration du cadre de vie. Le fonds investit notamment dans des entreprises actives dans les secteurs de la santé, de la consommation discrétionnaire, des soins personnels, du sport et de l’alimentation.

La stratégie d’investissement repose sur une sélection rigoureuse de sociétés issues de cet univers thématique, tout en présentant des performances économiques solides et un potentiel d’appréciation notable selon nous. Le portefeuille se compose de valeurs européennes, y compris situées hors de l’Union européenne (Suisse, Royaume-Uni, Norvège notamment).

Lazard Well-Being est constitué de 30 à 50 positions et est éligible au PEA. Ce fonds présente un risque évalué à 4 sur une échelle de 1 à 7. Il est par ailleurs classé « Article 8 » selon la nomenclature SFDR1.

Fin 2023, les fonds « Article 8 » de Lazard Frères Gestion totalisaient plus de 25 milliards d’euros d’encours sous gestion.