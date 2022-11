Lauxera Capital et Pergam associent leur savoir-faire en Private Equity et en gestion cotée pour créer Lauxera Healthtech, une Sicav thématique consacrée aux sociétés cotées américaines et européennes de la HealthTech.

La Sicav Lauxera HealthTech présente la particularité de combiner l’expertise des équipes de Lauxera dans l’investissement non coté et la santé, avec celle de Pergam, un spécialiste de la gestion diversifiée de valeurs mobilières. Fondé par Olivier Combastet en 2001, Pergam compte 22 collaborateurs qui gèrent et conseillent 850 millions d’euros d’actifs pour le compte de groupes familiaux et d’institutionnels dans 4 métiers : la gestion de portefeuille, la gestion de fonds, le Private Equity et l’immobilier.

Tout comme le fonds de Private Equity Lauxera Growth 1, qui a bouclé son closing de 260 millions d’euros début 2022 d’ores et a déjà investi à 50% dans le scale-up de sociétés HealthTech non cotées européennes, la Sicav Lauxera HealthTech poursuit le même engagement en misant sur l’essor du marché des technologies médicales. Ce secteur bénéficie d’une dynamique de croissance forte, qui s’appuie sur le développement de solutions durables de prévention et de soin, liant santé et innovation.

La Sicav Lauxera HealthTech, dont l’objectif de gestion est de réaliser une performance annuelle nette de frais supérieure à celle de l’indice MSCI World Heath Care Net Total Return sur une durée de placement recommandée de 7 ans, regroupe un portefeuille de 30 à 40 valeurs sélectionnées, selon une grille de critères financiers et extra-financiers stricts. Elle est composée à 30% maximum de Smidcaps, c’est-à-dire des valeurs dont la capitalisation boursière est inférieure à 1Mds€.

Au vu de sa capacité de croissance bénéficiaire, le compartiment des Smids Health affiche les multiples de valorisation les plus attractifs de la dernière décennie et devrait bénéficier d’un effet de rattrapage significatif notamment par rapport aux Large Caps du secteur de la santé.

« Nous sommes très fiers de lancer la SICAV Lauxera HealthTech et de pouvoir, pour cela, nous reposer sur l’expertise reconnue de Pergam en matière de gestion cotée. La HealthTech est au cœur de la transformation de nos systèmes de santé : elle représente un fort potentiel de croissance tant en Europe, qu’aux Etats-Unis ou en Asie. Liée à la pression constante sur nos systèmes de santé, les entreprises cotées du HealthTech surperforment maintenant depuis plus de 10 ans l’ensemble des indices. Tout comme dans le private equity, notre mission consiste à identifier les plus belles pépites cotées des deux côtés de l’Atlantique » déclarent Pierre Moustial et Alex Slack, co-fondateurs de Lauxera Capital Partners.

« A la création de Pergam il y a plus de 20 ans, notre objectif était de proposer à nos clients des investissements dans lesquels ils étaient peu exposés, et dans des classes d’actifs peu présentes dans leurs portefeuilles. Aujourd’hui, nous poursuivons la même philosophie en leur permettant d’investir aux côtés d’équipes talentueuses que nous avons sélectionnées. C’est le cas de celle de Lauxera, qui dispose de bonnes compétences grâce à la technicité de ses équipes, à la réussite de son aventure entrepreneuriale dans le non coté et à son expertise sectorielle dans la HealthTech » ajoute Olivier Combastet, président-fondateur de Pergam.

A date, la Sicav Lauxera HealthTech est composée à près des trois quarts d’actions américaines, le solde étant réparti entre l’Europe, la Suisse et la Grande-Bretagne.

Fiche caractéristique de la Sicav Lauxera HealthTech