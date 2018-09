Innovation

Lyxor annonce le lancement du MULTI UNITS Luxembourg - Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF, le premier [1] ETF sur le marché européen ayant pour objectif de suivre l’évolution, à la hausse comme à la baisse, de l’indice S&P 500 Capped 35/20 Banks and Diversified Financials Select Index (NTR) (l’Indice), libellé en dollar [2] et représentatif de la performance des banques américaines et des prestataires de services d’investissement les plus importants.

Cet ETF a été conçu à destination des investisseurs souhaitant ajouter une dimension plus cyclique [3] à leur allocation aux actions américaines.

L’indice S&P 500 Capped 35/20 Banks and Diversified Financials Select Index (NTR) offre un accès au secteur bancaire aux Etats-Unis, incluant notamment des banques d’investissement, des banques régionales, des sociétés de courtage, des organismes de crédit à la consommation ainsi que des sociétés de gestion d’actifs et des banques dépositaires. Les titres sont issus exclusivement de l’indice S&P 500 [4]. Enfin, l’indice est pondéré par la capitalisation boursière des sociétés et applique des limites au poids représenté par chaque titre dans l’indice.

A travers cet ETF, Lyxor met au service des investisseurs 16 ans d’expérience dans la gestion d’ETF actions américaines [5].