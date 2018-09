Innovation

Les entrepreneurs français Cyril Paglino et Andréa Riom annoncent le lancement officiel de Starchain Capital, un fonds d’investissement dédié au secteur des crypto-actifs, protocoles décentralisés, et projets utilisant la Blockchain. Basé entre San Francisco, Vancouver et Paris, il est l’un des 150 premiers fonds internationaux consacrés à ce secteur, et le premier avec une équipe exclusivement française.

Créé en septembre 2017, Starchain Capital compte d’ores et déjà une dizaine de millions de dollars sous gestion et prévoit de lever 20 millions de dollars au cours des 12 prochains mois, notamment auprès de corporate et fonds de fonds. L’ambition est de réaliser des investissements stratégiques dans un nombre très limité de sociétés et protocoles décentralisés.

Après 12 mois d’activité, les premiers investissements de Starchain Capital comptent parmi les projets les plus prestigieux du secteur, le plus souvent aux côtés des fonds américains les plus aguerris comme Sequoia Capital, A16Z, Polychain Capital, Bain Capital ou encore Metastable :

Orchid Lab, un navigateur web décentralisé,

FOAM Protocol, un protocol GPS décentralisé,

Basis, un ‘stable coin’ créé par des anciens de Google

PolkaDot, un protocole ‘cross chain’, créer par le docteur Gavin Wood (co-fondateur d’Ethereum)

En terme de stratégie et d’allocation, Starchain Capital investit également dans les protocoles dit ‘publics’ et donc liquides, disponibles et accessibles via les plateformes d’échanges et places de marché comme Binance, Bitfinex, Idex, en se basant sur une compréhension forte des ‘tokens economics’, des cycles de marché et des avancées techniques des protocoles en question.

Les montants d’investissement varient entre $100k et $500k, et le fonds a pour stratégie de continuer à investir dans une dizaine de projets par an, visant des ‘moonshots opportunities’ ayant pour chacun la capacité d’offrir des retours sur investissement de la taille totale du fond.

« En 1990, des ingénieurs commençaient à bâtir les premiers protocoles internet (http, smtp, tcp/ip) permettant à des produits et services grand public comme Google, Amazon et Facebook d’émerger, et de devenir, 15 ans plus tard, les sociétés les plus valorisées de notre économie. Aujourd’hui, le même cycle est en train de se reproduire. Des centaines d’entrepreneurs et milliers d’ingénieurs délaissent les grandes entreprises de la Silicon Valley pour créer ces nouveaux protocoles décentralisés. Nous assistons à la naissance de ce secteur, et même si la technologie est déjà fonctionnelle, elle doit pouvoir augmenter ses capacités et sa scalabilité avant d’entrer dans sa phase d’adoption par les masses. » commente Cyril Paglino, co-fondateur de Starchain Capital.

« La valeur totale du marché des crypto-actifs oscille actuellement entre 200 et 250 milliards de dollars. Soit 0.3% du stock market mondial, qui cumule une valeur totale de 64 trilliards de dollars. En partant du principe qu’un grand nombre de sociétés cotées vont être peu à peu remplacées par leurs concurrents décentralisés, il est raisonnable de penser que nous sommes sur le point d’assister à l’un des plus grands transferts de richesses de notre histoire » conclut-il.