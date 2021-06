Innovation

Partenariat : DWS s’appuie sur l’expertise du WWF en matière de protection marine

Avec le fonds DWS Concept ESG Blue Economy, DWS élargit sa gamme de produits thématiques ESG avec un nouveau fonds d’actions à vocation mondiale. L’objectif du fonds, géré par Paul Buchwitz, est de soutenir l’« économie bleue » et d’avoir un impact positif sur les actions durables des entreprises. L’accent est donc mis principalement sur les actions d’entreprises liées aux écosystèmes côtiers et marins.

Les chiffres suivants montrent clairement l’ampleur du potentiel de l’économie bleue : « L’économie bleue devrait croître deux fois plus vite que l’économie établie d’ici 2030 », déclare Paul Buchwitz à l’occasion de la Journée des océans du 8 juin 2021. Le World Wide Fund for Nature (WWF) estime la valeur mondiale des actifs liés aux océans à environ 24 000 milliards de dollars. Et le « produit océanique brut » annuel des océans, qui s’élève à 2 500 milliards de dollars, est si important qu’il placerait l’économie bleue au huitième rang des plus importantes économies du monde. En raison de l’importance considérable des océans, non seulement en tant que ressource économique, mais aussi pour la préservation des écosystèmes et de la biodiversité, l’Initiative financière du Programme des Nations Unies pour l’environnement (UNEP FI), en collaboration avec le WWF, a défini des critères pour cinq secteurs liés aux océans, que le DWS Concept ESG Blue Economy a intégrés dans le processus d’investissement.

Priorité à la santé de l’écosystème marin

Le fonds se concentre, par exemple, sur les entreprises qui contribuent à freiner l’acidification des océans, à réduire la pollution marine et celles qui s’occupent de l’utilisation durable des ressources marines, des écosystèmes ainsi que de la pêche durable. Il s’agit notamment des entreprises qui contribuent à la santé des océans et se concentrent sur la consommation durable, la réduction des émissions de carbone et la prévention de la pollution de l’eau. L’accent est également mis sur les secteurs dépendant des océans, tels que la navigation et les ports, l’énergie et les ressources, le tourisme côtier et l’aquaculture.

Un dialogue étroit avec les entreprises

« Nous investissons dans des entreprises qui proposent des solutions susceptibles d’aider l’économie bleue à devenir plus durable. Toutefois, l’accent est également mis sur les entreprises qui utilisent l’océan comme une ressource et qui ont déjà commencé à transformer leurs modèles d’entreprise ou à démontrer leur volonté d’agir de manière plus durable à l’avenir », explique Paul Buchwitz. « En outre, nous entamons un dialogue intensif avec certaines entreprises qui ont un impact négatif évident sur l’océan et qui ne se sont pas encore engagées sur la bonne voie. »

Processus d’engagement en coopération avec le WWF

Dans le cadre du fonds, DWS s’appuie sur un partenariat avec le WWF, la plus grande organisation de protection de la nature indépendante au monde. « Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration pour fixer des objectifs de durabilité concrets et mesurables pour les entreprises et pour les documenter, les examiner et les évaluer régulièrement », déclare le gérant de portefeuille.

Parisa Shahyari, économiste au WWF, ajoute : « En réorientant les flux de capitaux vers des modèles économiques durables, l’industrie financière dispose d’un formidable levier qui peut être utilisé pour protéger la planète. En appliquant les critères de conservation marine aux entreprises, nous pouvons travailler avec DWS pour favoriser la transition des industries liées à la mer. Le fait que DWS, en tant qu’investisseur, puisse utiliser ses droits de vote ou attirer l’attention sur l’urgence de la transition des modèles commerciaux non durables dans les discussions avec les décideurs est particulièrement pertinent. »

Avec le partenariat avec le WWF, DWS élargit son engagement précédent en faveur de la protection du milieu marin. Il soutient notamment depuis 2019 l’organisation Healthy Seas pour débarrasser les océans du monde des filets fantômes.