Innovation

M&G annonce le lancement d’une nouvelle stratégie permettant aux investisseurs de s’exposer aux crédits des meilleures entreprises privées de leur secteur au regard des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et mettant l’accent sur des caractéristiques de durabilité.

Géré par Fiona Hagdrup et Thomas Lane et investi sur les marchés internationaux de prêts dont les encours s’élèvent à 1 500 milliards de dollars, le fonds M&G Sustainable Loan Fund (« le Fonds ») met à profit les 22 années d’expérience de M&G en matière d’investissement dans les prêts ainsi que les ressources de l’équipe Sustainability & Stewardship afin d’offrir aux investisseurs une exposition aux crédits d’entreprises présentant d’excellentes pratiques ESG. Le fonds M&G Sustainable Loan Fund a reçu 175 millions d’euros de financement en provenance du fonds général de Prudential, y compris du récent PruFund Planet, et de Kåpan Pensioner, le fonds de pension des employés du gouvernement suédois, qui prend un engagement initial de 26 millions d’euros.

Le Fonds possède un objectif de durabilité clairement défini, parallèlement à son objectif financier. La réalisation de cet objectif passe par une approche à trois volets fondée sur l’exclusion, une sélection rigoureuse et la méthodologie de notation interne de M&G :

Exclusion - écarter les entreprises qui enfreignent des normes comportementales ou qui génèrent une partie de leur chiffre d’affaires à partir de secteurs d’activité non durables et/ou d’autres secteurs spécifiques, notamment le charbon thermique, le pétrole et le gaz

- écarter les entreprises qui enfreignent des normes comportementales ou qui génèrent une partie de leur chiffre d’affaires à partir de secteurs d’activité non durables et/ou d’autres secteurs spécifiques, notamment le charbon thermique, le pétrole et le gaz Engagement - appliquer une stratégie d’engagement rigoureuse, comportant à la fois des initiatives bilatérales et collectives

- appliquer une stratégie d’engagement rigoureuse, comportant à la fois des initiatives bilatérales et collectives Amélioration - privilégier les sociétés les mieux notées et les instruments labellisés durables, parmi lesquels les obligations et les prêts verts, sociaux ou liés au développement durable dont le produit est utilisé dans un but précis ou dans l’intérêt général de l’entreprise, mais tout en étant lié à des indicateurs clés de performance conformes aux objectifs de performance durable annoncés par l’entreprise.

M&G a été l’un des premiers investisseurs non bancaires à entrer sur le marché européen des prêts à effet de levier (« leveraged loan market ») en 1999 et est aujourd’hui l’un des principaux gestionnaires de prêts en Europe. Composée de 23 personnes au sein de la division Actifs privés et alternatifs de M&G, l’équipe Leveraged Finance gère environ 9 milliards d’euros [1] pour le compte d’investisseurs institutionnels au travers d’une gamme de fonds de loans dédiés et collectifs, dont le fonds M&G European Loan Fund d’un encours de 3,5 milliards d’euros [2] lancé en 2005.

Fiona Hagdrup, gérante du fonds M&G Sustainable Loan Fund, indique : « Cette stratégie souligne la composante active de l’investissement dans les prêts privés. En effet, nous cherchons à contribuer à l’élan de l’investissement durable au sein d’une classe d’actifs qui est beaucoup moins avancée que les actions ou les obligations cotées en encourageant un changement plus rapide. Pour ce faire, nous allons mettre à profit notre réseau, notamment via la collaboration avec des associations professionnelles et des organismes centrés sur le climat. Ainsi, nous pourrons activement faire campagne en faveur d’une plus grande communication des facteurs de risque ESG et de leur gestion, ainsi que d’engagements plus ambitieux en matière d’objectifs durables, environnementaux et sociaux de la part des entreprises et des sponsors dans une perspective à court, moyen et long terme ».

Will Nicoll, CIO de la division Actifs privés et alternatifs chez M&G ajoute : « Les prêts privés permettent un actionnariat actif du fait de leur nature même : une relation directe avec l’emprunteur existe et des échanges fréquents facilitent l’engagement, ce qui devrait favoriser des changements positifs au sein de la classe d’actifs. De nombreux propriétaires d’actifs et grands régimes de retraite s’attendent de plus en plus à ce que, parallèlement aux performances financières, des exclusions liées aux enjeux ESG et un reporting des facteurs de durabilité soient intégrés aux stratégies. Ce fonds est précisément destiné à répondre à cette demande grandissante, tout en exploitant l’énergie positive de l’engagement. »