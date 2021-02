Innovation

Société Générale Corporate & Investment Banking (SG CIB) a conclu avec Seaspan Corporation, plus grand loueur de porte-conteneur au monde un prêt lié à la durabilité (SLL : Sustainability-linked Loan) de 250 millions de dollars couvert par un swap de taux d’intérêt lié à la durabilité (SLD : Sustainability-linked Derivative).

Il s’agit du premier prêt de ce type accordé à un porte-conteneur et du premier produit de couverture durable dans le secteur du transport maritime. Ce produit s’intègre au sein de l’offre Sustainability linked Derivatives de Société Générale CIB.

Ces deux produits intègrent des objectifs environnementaux :

le premier est lié à la décarbonisation de la flotte de Seaspan, conformément aux Poseidon Principles dont Société Généale est un des signataires fondateurs et qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport maritime d’au moins 50 % d’ici 2050.

le second est lié à la capacité de Seaspan à intégrer des incitations liées au développement durable lors des négociations avec ses clients pour l’affrètement de navires.

Cette transaction est confirmée par Sustainalytics, société de recherche, de notation et de données ESG de premier plan, s’alignant sur les principes applicables aux prêts liés à la durabilité 2019 de la Loan Market Association.

Cette opération montre comment les objectifs de décarbonisation peuvent être liés au financement des clients du secteur du transport maritime et témoigne de l’expertise et de l’engagement de Société Générale à promouvoir la Finance Durable et à Impact Positif.